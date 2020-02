Coronavirus, ansia per due fidanzati di Nettuno: sono stati a Codogno. Due casi sospetti a Latina

Sono ore d'ansia per una coppia di Nettuno, reduce da Codogno dopo un breve viaggio in Lombardia e da ieri ricoverata presso l'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani per il test sul coronavirus. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza tra i trenta e i quarant' anni residenti nel Comune del litorale a sud della Capitale. Lui ha parenti a Codogno (epicentro di uno dei due focolai di coronavirus in Italia) e i due si sono recati a trovarli in Lombardia una decina di giorni fa. Sabato la ragazza ha cominciato ad avere la febbre e anche ieri mattina si è svegliata con la temperatura corporea alterata. Il compagno non presentava alcun sintomo, ma, non appena ha appreso dagli organi di informazione della diffusione del virus nel Lodigiano e dei casi di Coronavirus a Codogno, per precauzione si è messo in contatto con lo Spallanzani per chiedere cosa fare. A quel punto, come prevedono le procedure del caso, lo Spallanzani ha inviato a Nettuno un'ambulanza attrezzata che ha predisposto il trasferimento dei due giovani presso l'Istituto. Secondo quanto confermato dal sindaco di Nettuno, la coppia è stata ricoverata allo Spallanzani e sottoposta ai test, i cui risultati non saranno disponibili prima di oggi a mezzogiorno.

Sempre ieri due uomini sono stati sottoposti al test per il CoViD-19 all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I tamponi sono stati inviati allo Spallanzani, dove è stato trasferito uno dei due pazienti mentre l'altro è stato ricoverato in isiolamento nel reparto di malattie infettive dell’ospedale pontino.