Dai maiali tra i rifiuti ai cassonetti bruciati, Roma saluta il 2019 tra la monnezza

L'anno scorso i maiali tra i rifiuti quest'anno gli incendi dei cassonetti, ma la musica è sempre la stessa: Roma saluta il 2019 tra la monnezza. Sono stati almeno 160 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma nella notte di Capodanno appena trascorsa, dalle ore 20 di ieri sera a stamattina. Percentuale molto alta per gli incendi, circa il 75 percento. Ad andare a fuoco soprattutto cassonetti della spazzatura, depositi o scarichi all’aperto di materiali di scarto o immondizia stessa. Almeno 15 le auto coinvolte da roghi, fiamme in 6-7 appartamenti in periferia. Nessuno stabile evacuati o viabilità interrotta. Alla lista si aggiungono poi fughe di gas, soprattutto da bombole. Tra le zone coinvolte, prevalentemente il quadrante sud est della Capitale. Diversi cassonetti a fuoco e auto danneggiate alla Magliana, Centocelle, Cinecittà e Ostia.