Sondaggio Mentana, sale FdI. Scivolone del Pd nel caos del campo largo
Nuovo sondaggione di Enrico Mentana. L'ultima rilevazione SWG per il TgLa7, diffusa oggi, arriva nel giorno dei ballottaggi delle comunali 2026 e conferma un quadro politico sostanzialmente stabile, con movimenti contenuti rispetto alla rilevazione della settimana scorsa. In testa resta saldamente Fratelli d’Italia, che sale al 28,3% e guadagna un decimale, consolidando il proprio vantaggio sul Partito Democratico.
Nel sondaggio il Pd si attesta al 22,0%, in calo di tre decimi rispetto alla precedente rilevazione. Alle sue spalle continua la crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 13,1% e registra un lieve incremento dello 0,1%. Nel centrodestra, Forza Italia scende al 7,0%, mentre la Lega arretra al 5,6%; anche Verdi e Sinistra perdono terreno e si fermano al 6,5%.
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Tra le forze minori prosegue la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 4,8%, in progresso anche Azione, al 3,6%, mentre Italia Viva resta stabile al 2,4%. +Europa raggiunge l’1,5%, Noi Moderati rimane all’1,2% e Ora! tocca l’1%. Le altre liste nel loro complesso valgono il 3%. La quota degli elettori che non esprimono una preferenza resta ferma al 28%. La fotografia scattata da SWG mostra dunque poche variazioni rispetto a sette giorni fa. Fratelli d’Italia mantiene un ampio margine sul principale partito di opposizione.
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