Sondaggio Mentana, sale FdI. Scivolone del Pd nel caos del campo largo

08 giugno 2026 a

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Nuovo sondaggione di Enrico Mentana. L'ultima rilevazione SWG per il TgLa7, diffusa oggi, arriva nel giorno dei ballottaggi delle comunali 2026 e conferma un quadro politico sostanzialmente stabile, con movimenti contenuti rispetto alla rilevazione della settimana scorsa. In testa resta saldamente Fratelli d’Italia, che sale al 28,3% e guadagna un decimale, consolidando il proprio vantaggio sul Partito Democratico.

Nel sondaggio il Pd si attesta al 22,0%, in calo di tre decimi rispetto alla precedente rilevazione. Alle sue spalle continua la crescita del Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 13,1% e registra un lieve incremento dello 0,1%. Nel centrodestra, Forza Italia scende al 7,0%, mentre la Lega arretra al 5,6%; anche Verdi e Sinistra perdono terreno e si fermano al 6,5%.

Comunali 2026, lo spoglio dei ballottaggi: al centrodestra Arezzo, Macerata e Lecco

Tra le forze minori prosegue la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 4,8%, in progresso anche Azione, al 3,6%, mentre Italia Viva resta stabile al 2,4%. +Europa raggiunge l’1,5%, Noi Moderati rimane all’1,2% e Ora! tocca l’1%. Le altre liste nel loro complesso valgono il 3%. La quota degli elettori che non esprimono una preferenza resta ferma al 28%. La fotografia scattata da SWG mostra dunque poche variazioni rispetto a sette giorni fa. Fratelli d’Italia mantiene un ampio margine sul principale partito di opposizione.