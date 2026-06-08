Comunali 2026, lo spoglio dei ballottaggi: centrodestra avanti ad Arezzo e Macerata

Gianni Di Capua 08 giugno 2026 a

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Urne chiuse dalle ore 15 per i ballottaggi in 42 comuni italiani, tra i quali i capoluoghi Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Al via lo spoglio. Si sono chiuse le votazioni anche in Sardegna dove si è svolta la tornata delle amministrative in 149 Comuni dell'isola per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Nel Lazio si vota a Civita Castellana, Genzano di Roma e Santa Marinella. L'affluenza definitiva è al 52,07%, oltre 8% in calo sul primo turno (60,48%).

Tra i primi risultati a consolidarsi quello di Arezzo. Quando siamo oltre i due terzi delle sezioni scrutinate, 76 su 97, Marcello Comanducci si avvia a vincere il ballottaggio. Eligendo, portale del Viminale dedicato alle elezioni, attribuisce al candidato sindaco sostenuto dal centrodestra il 56% dei consensi. Più indietro il suo sfidante, Vincenzo Ceccarelli: il candidato sindaco del centrosinistra è fermo al 43,9%.

Ai ballottaggi per le comunali di Macerata, in base ai dati di Eligendo relativi a 20 sezioni su 44, il candidato di centrodestra e primo cittadino uscente Sandro Parcaroli è al 52,55% mentre il candidato del campo largo Gianluca Tittarelli è al 47,45%.