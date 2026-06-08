Comunali 2026, Meloni promuove il centrodestra: "Dati confermano solidità coalizione"

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08 giugno 2026 a

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"Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza". Così la premier Giorgia Meloni su X.

Ma quale isolamento dell'Italia, Meloni smonta la "sinistra disperata"

Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata di amministrative, calcola Youtrend, il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Per quanto riguarda Il Lazio, il centrosinistra vince il ballottaggio nei Comuni di Santa Marinella, in provincia di Roma, e Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Il centrodestra, invece, si impone a Genzano, in provincia di Roma. E' questo l'esito delle votazioni nei 3 Comuni del Lazio tornati alle urne per le elezioni amministrative. Nel complesso, quindi, il centrodestra - a questa tornata elettorale, tenendo conto anche del primo turno quando sono stati eletti 6 sindaci nelle 9 grandi città alle urne - ha conquistato 5 Comuni (Genzano, Albano Laziale, Anguillara, Ariccia, in provincia di Roma; Fondi in provincia di Latina) mentre il centrosinistra si è aggiudicato la vittoria in 4 Comuni (Santa Marinella, Civita Castellana, Colleferro e Zagarolo).