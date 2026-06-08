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Comunali 2026, Meloni promuove il centrodestra: "Dati confermano solidità coalizione"

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Foto: Ansa 
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"Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza". Così la premier Giorgia Meloni su X.

 

 

 

Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata di amministrative, calcola Youtrend, il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Per quanto riguarda Il Lazio, il centrosinistra vince il ballottaggio nei Comuni di Santa Marinella, in provincia di Roma, e Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Il centrodestra, invece, si impone a Genzano, in provincia di Roma. E' questo l'esito delle votazioni nei 3 Comuni del Lazio tornati alle urne per le elezioni amministrative. Nel complesso, quindi, il centrodestra - a questa tornata elettorale, tenendo conto anche del primo turno quando sono stati eletti 6 sindaci nelle 9 grandi città alle urne - ha conquistato 5 Comuni (Genzano, Albano Laziale, Anguillara, Ariccia, in provincia di Roma; Fondi in provincia di Latina) mentre il centrosinistra si è aggiudicato la vittoria in 4 Comuni (Santa Marinella, Civita Castellana, Colleferro e Zagarolo).

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