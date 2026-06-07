Sondaggi, i dati di Piepoli: caos campo largo e il tema dominante del 2027

Salvatore Martelli 07 giugno 2026 a

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Effetto amministrative ancora in atto e il centrodestra continua a volare nei sondaggi. È quanto rileva la nuova rilevazione Piepoli sulle intenzioni di voto degli italiani e che fotografa una situazione ideale per l’esecutivo a guida Giorgia Meloni. Se domani infatti si andasse a votare il centrodestra unito avrebbe oltre il 49% dei voti, includendo anche il Fronte Nazionale di Roberto Vannacci. Il campo largo raccoglierebbe oltre il 47% delle preferenze ma dovrebbe accogliere al suo interno, tra i mille marasmi e dissensi interni, anche Matteo Renzi e Carlo Calenda che da tempo sarebbe inviso ai Cinque Stelle e che flirta con Forza Italia a più riprese. Senza di loro il fronte guidato da Elly Schlein e Giuseppe Conte non supererebbe il 42%.

Intenzioni di voto degli italiani che quindi premiano Fratelli d’Italia che primeggia tra le preferenze con il 28,5%. Segue Forza Italia con l’8,5%, Lega al 6% e Fronte Nazionale di Vannacci al 4,5%. Sempre nel fronte conservatore Noi Moderati si attesta all’1,5%. Nel centrosinistra invece il Partito Democratico guiderebbe la coalizione con il 21% dei voti, segue il Movimento 5 Stelle con il 12,5%, Alleanza Verdi e Sinistra con il 7%, Italia Viva 3% e Azione 2,5%. Chiude Più Europa all’1,5%. Chiudono la rilevazione Partito Libdem e Sud Chiama Nord all’1,5%.

Sarebbe quindi una corsa a due tra i maggiori partiti italiani quella che condurrebbe fino a Palazzo Chigi: Giorgia Meloni contro Elly Schlein, ma che naturalmente passerà per forza attraverso la formazione delle coalizioni. Sempre secondo l’istituto statistico, nella prossima campagna elettorale saranno prezzo del carburante, delle bollette e la sanità le principali priorità degli italiani. L’energia – e il suo costo – è quella assoluta con il 39%, sanità segue a breve distanza con il 37%. La sicurezza è sul podio con il 29%, salari e stipendi 24% mentre occupazione (22%) e immigrazione (16%) chiudono la sestina dei temi forti degli elettori.