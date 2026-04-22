Governo, Balboni e Cannella nuovi sottosegretari. Tutte le nomine

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Gianni Di Capua 22 aprile 2026 a

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Alberto Balboni nuovo sottosegretario alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura. Sarebbero questi, a quanto svela l'Adnkronos, i nomi scelti per chiudere nel Consiglio dei ministri di oggi il risiko dei sottosegretari. La vera novità sarebbe quella dell'attuale presidente della commissione Affari costituzionali del Senato che andrebbe a prendere il posto del dimissionario Andrea Delmastro mentre Cannella, attuale vicesindaco di Palermo, occuperebbe la casella alla Cultura libera dopo la promozione a ministro del Turismo di Gianmarco Mazzi. Per il resto a completare la squadra di sottogoverno dovrebbero esserci Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri di Noi Moderati al Ministero degli Esteri e per la Lega Mara Bizzotto al Mimit.