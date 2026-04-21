Conte ora si tira indietro: "Se Schlein vince le primarie sarà lei a guidare"

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Angela Bruni 21 aprile 2026 a

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"Adesso dobbiamo lavorare al programma. Un po' di tempo c'è, mi sembra che questi stanno incollati assolutamente alla poltrona. Abbiamo già lavorato in questa legislatura, abbiamo dei punti condivisi. Stiamo facendo un percorso, ciascuno interno alla propria forza politica, per definire quello che poi sara' un programma su cui convergeremo tutti. E dopodiché sceglieremo anche l' attuatore o l'attuatrice di questo programma. Io ho detto che possiamo anche fare le primarie". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla trasmissione DiMartedì su La 7. Se vincesse Schlein le primarie resterebbe fedele al patto? "Non appartiene alla mia storia e ai miei valori, che se partecipo a un contesto di regole poi violo le regole. Se vince Schlein, sarà Schlein a guidare l'intera coalizione", ha risposto l'ex premier.