Bartolozzi torna in magistratura: il Csm approva all'unanimità la riassegnazione

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Tommaso Manni 22 aprile 2026 a

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L'ex capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi torna in magistratura. Il plenum del Csm ha approvato, questa mattina, all'unanimità, la sua riassegnazione alla Corte d'appello di Roma, con le funzioni di "magistrato della pianta organica flessibile giudicante". A chiedere a Palazzo Bachelet il ricollocamento in ruolo, era stata la stessa Bartolozzi il 25 marzo scorso, ossia il giorno dopo le sue dimissioni dall'incarico al dicastero di via Arenula. Bartolozzi torna così nello stesso ufficio in cui prestava servizio quale "magistrato distrettuale giudicante" prima di essere collocata fuori ruolo nel 2018 per aspettativa per mandato parlamentare: fuori ruolo confermato poi nel 2022 per assumere gli incarichi di vicecapo e, successivamente, di capo di gabinetto al ministero della Giustizia.