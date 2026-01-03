Cerca
Venezuela, il Pd si schiera con Maduro: “Non si esporta la democrazia con le bombe”

Foto: Lapresse
La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sta seguendo "con apprensione" gli sviluppi dell'attacco Usa in Venezuela e ha sentito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per esprimere "preoccupazione rispetto a quello che sta accadendo in Venezuela". Questo quanto apprende da fonti del Pd.

 

 

Ma ci sono anche dichiarazioni ufficiali. Come quelle contenute in una nota di Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd: “Chiediamo al Governo di pronunciare parole chiare e di lavorare con urgenza in tutte le sedi multilaterali e internazionali per il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia. Seguiamo con apprensione e sgomento le notizie che giungono dal Venezuela, con particolare angoscia per la comunità italiana. Mai come oggi dobbiamo richiamare e riaffermare i nostri principi costituzionali, a partire dal ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Il Partito democratico in questi anni ha dato impulso a tutte le iniziative in Parlamento di condanna verso il regime di Maduro per la violazione dei diritti umani e, da ultimo, di richiesta di liberazione di Alberto Trentini e di tutti i detenuti politici di cittadinanza italiana. Ma la storia ci ha drammaticamente insegnato che non si esporta la democrazia con le bombe. Trump diceva che avrebbe messo fine ai conflitti e portato pace, invece sgancia bombe su Caracas e pensa di riproporre la Dottrina Monroe”. “L'aggressione di uno Stato sovrano è una grave violazione del diritto internazionale, rappresenta l'ennesimo tassello dello smantellamento dell'ordine multilaterale e non può che portare caos a livello regionale e globale", quanto sottolinea Provenzano.

 

 

"L'attacco di Trump contro il Venezuela è un precedente pericoloso e deplorevole. Il regime di Maduro è brutale e per questo abbiamo sempre sostenuto l'opposizione venezuelana. Oggi il sistema di regole internazionali che ha finora evitato guerre su scala globale è ancora più fragile. Quando si afferma la forza dell'aggressione brutale ogni paese del mondo è più esposto”, è invece l’intervento social della vicepresidente della commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle, altro esponente del Pd.

