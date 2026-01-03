Venezuela-Usa, quattro mesi di escalation fino ai bombardamenti. La strategia militare

Foto: Lapresse

Sono mesi che va avanti il confronto tra gli Usa di Donald Trump e il Venezuela di Nicolas Maduro. Dall'inizio di settembre, l'esercito statunitense ha effettuato più di 30 attacchi contro imbarcazioni sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale, uccidendo oltre 110 persone. Il primo di questi attacchi, il 2 settembre, ha suscitato ulteriori polemiche quando è emerso che l'esercito aveva effettuato un “secondo passaggio” per uccidere due sopravvissuti. Alcuni parlamentari al Congresso hanno chiesto un'indagine per verificare se ciò costituisca un crimine di guerra.

Poi, il 10 dicembre, gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera “The Skipper” al largo delle coste del Venezuela. La missione è stata lanciata dalla USS Gerald R. Ford, una portaerei presente nella zona da settimane nell'ambito di un più ampio rafforzamento delle forze statunitensi nella regione. Il Procuratore Generale Pam Bondi ha pubblicato su X un video di 45 secondi dell'operazione, che mostra personale armato scendere sul ponte della nave da un elicottero, sostenendo che gli Stati Uniti hanno eseguito un mandato di sequestro perché la nave era “utilizzata per trasportare petrolio sanzionato da Venezuela e Iran”.

Meno di una settimana dopo, il presidente Trump ha annunciato un “blocco totale e completo” delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. Gli Stati Uniti hanno poi sequestrato una seconda petroliera il 20 dicembre e inseguito una terza, riuscita a sottrarsi all'abbordaggio e a fuggire. In quello che potrebbe essere il primo attacco terrestre noto della campagna, Trump ha dichiarato a fine dicembre che gli Stati Uniti hanno “distrutto” una “grande struttura” presumibilmente legata al traffico di droga, descritta come una “zona portuale dove caricano le navi di droga”, senza specificarne l'ubicazione. Il governo venezuelano ha criticato le operazioni, definendo i sequestri atti di “pirateria” e accusando l'amministrazione Trump di voler favorire un cambio di regime. E oggi sono arrivati i bombardamenti a tappeto, ultimo atto di un'escalation che va avanti da quattro mesi.