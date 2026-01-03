Venezuela, Trump annuncia l'arresto di Maduro e della moglie: “Sono già fuori dal Paese”

Angela Barbieri 03 gennaio 2026 a

Il presidente del Venezuela Nicolas ''Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese''. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social annunciando l'operazione condotta ''con successo contro il Venezuela e contro il suo leader''. Maduro è stato catturato da membri della Delta Force, la principale unità speciale dell'esercito statunitense. Lo hanno riferito funzionari statunitensi a Cbs News. La Delta Force, un'unità d'élite che fa capo all'esercito statunitense, è stata anche responsabile della missione del 2019 in cui è stato ucciso l'ex leader dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi. L'operazione che ha portato alla cattura del presidente venezuelano "è stata davvero brillante" e ha richiesto "molta buona pianificazione, molte grandiose truppe e grandioso personale", il commento di Trump al New York Times.

Petroliere fermate, raid armati e bombardamenti: l'escalation Usa-Venezuela

Poco prima dell'annuncio di Trump è emerso un comunicato in cui il presidente del Venezuela Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione". Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito di quella che il suo governo ha definito una "aggressione militare estremamente grave" da parte degli Stati Uniti alla capitale Caracas, dove nella notte si sono verificate forti esplosioni e il sorvolo di aerei militari a bassa quota. In una nota ufficiale, il governo parla di "gravissima aggressione militare compiuta dal governo degli Stati Uniti d'America contro il territorio e il popolo venezuelano. Questo atto costituisce una violazione flagrante della Carta delle Nazioni Unite". Caracas denuncia gli attacchi in corso come "il tentativo di imporre una guerra coloniale per distruggere la forma repubblicana di governo e in imporre un cambio di regime". "Il popolo del Venezuela e le forze armate nazionali bolivariane, in perfetta unità tra popolo, polizia ed esercito, sono dispiegate a garantire sovranità e pace" aggiunge la nota sottolineando che il governo presenterà proteste formali tra gli altri al consiglio di sicurezza ONU e al segretario generale per chiedere condanna degli attacchi attribuiti agli Stati Uniti.