Milano, la follia del consigliere municipale del Pd: "La lotta armata di Hamas è legittima"

Foto: Facebook

Giulia Sorrentino 22 ottobre 2025 a

a

a

Siamo alla follia: “La lotta armata è legittima sulla base del diritto internazionale”. E a dirlo non è una persona qualunque, ma Alessandro Corti, consigliere del Partito democratico del Municipio 7 di Milano. Che prosegue: “Che sia fatta da socialisti o islamisti è sempre lotta armata. Io l'ho capito che a tutti voi razzisti parte l'embolo appena sentite parlare in arabo, subito 'islamista, islamista di qua e di là'. Signori, non è la stessa cosa: Hamas non è uguale all'Isis. Punto. Lo dice la storia di quella regione. Dovete imparare, andate a studiare, siete solo degli ignoranti. Ci credo che poi è facile intortarvi, riempirvi di tasse. Vi fate intortare perché siete degli ignoranti”. Poi nel video aggiunge che "poi uno può essere d'accordo o no a livello politico sui posizionamenti di Hamas o un gruppo come Hamas. Questo è legittimo, ma non significa delegittimare la lotta armata, che è legale dal punto di vista del diritto internazionale". È diventata questa la sinistra italiana? Non si discosteranno nemmeno da questo così come non hanno fatto dalle parole di Mohammad Hannoun che ritiene giusto uccidere i collaborazionisti?