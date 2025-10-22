Hannoun, dopo l'inchiesta de Il Tempo Salvini chiede l'espulsione: "Fuori dal nostro Paese"

Foto: Lapresse

Giulia Sorrentino 22 ottobre 2025 a

Anche Matteo Salvini chiede l’espulsione di Mohammad Hannoun, il giordano di oltre sessant’anni sanzionato dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d’America. Dopo le ultime pesantissime frasi che abbiamo sentito dalla piazza di Milano, in cui Hannoun parlava di “uccidere i collaborazionisti”, ecco che il vicepremier e volto della Lega apostrofa le esternazioni dell’uomo ritenuto vicino ad Hamas come “gravi indegne e vergognose. Fuori dal nostro Paese”. Già i parlamentari di tutto il centrodestra avevano chiesto che si provvedesse in quella direzione, ora sembra che gli unici a rimanere in silenzio siano i volti dell’opposizione, molti dei quali lo hanno anche frequentato, come raccontato dalle inchieste de Il Tempo.

"Perché le sinistre frequentano e proteggono Mohammad Hannoun? E le autorità di sicurezza italiane quanti minuti ci metteranno a fermare e a cacciare dall'Italia questa persona? Oppure in Italia si può impunemente fare apologia delle stragi?", si era chiesto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Ancora silenzio da sinistra, mentre la maggioranza auspica che certi fenomeni, in Italia, non siano impuniti.