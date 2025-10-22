Meloni in Senato: "Hamas va disarmato. Pronti a co-organizzare il vertice del Cairo"

Foto: La Presse

Luigi Frasca 22 ottobre 2025 a

a

a

"Dopo molto tempo c'è una prospettiva credibile" per arrivare alla pace in Medio Oriente, "si tratta dei primi passi di un percorso lungo e faticoso, l'equilibrio è fragile". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo nell'Aula del Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, spiegando che nel trattato di pace, "un successo" di Trump, l'Italia "ha giocato un ruolo di primo piano". "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo e deve essere disarmato", afferma Meloni che annuncia che l'Italia è disponibile a essere co-organizzatrice del vertice de Il Cairo.

L'Italia, dunque, è pronta: "Siamo pronti - sottolinea la prima inquilina di Palazzo Chigi - a sostenere con il nostro aiuto l'Anp, a contribuire con i nostri carabinieri alla sicurezza dell'area del Medio Oriente, ad aumentare il numero del nostro contingente nella missione di Rafah, a partecipare al board per la transizione nella Striscia, a organizzare la conferenza sulla ricostruzione della Striscia, nonché a partecipare a una eventuale forza di pace di stabilizzazione". Un appello, quindi, a quelle opposizioni che finora si sono messe di traverso rispetto all'azione dell'esecutivo: "Sono certa che tutte le forze del Parlamento non mancheranno di dare un appoggio convinto".