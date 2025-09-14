Flotilla contro Il Tempo, Bignami: "I finti pacifisti vi attaccano perché vogliono censurare la verità sudi loro"

Foto: LaPresse

«La querela contro di voi da parte della Flotilla? La vostra inchiesta dà fastidio». È questo il commento del capogruppo di FDI alla Camera Galeazzo Bignami dopo l’ennesima querela ricevuta per aver denunciato i rapporti tra la Freedom Flotilla e uomini vicino ad Hamas.

È l’ennesimo atto di intimidazione?

«Innanzitutto, voglio esprimere la mia più sentita solidarietà a tutta la vostra redazione, partendo dal direttore Cerno. La querela di cui siete stati destinatari e non solo quella è un palese tentativo di mettervi a tacere e di non farvi raccontare i pericolosi intrecci dietro questi movimenti. La vostra inchiesta dà fastidio, vuol dire che dietro questo finto pacifismo si annidano dei gruppi di persone che con la pace non hanno nulla a che fare. Ormai l’hanno capito tutti: l’iniziativa della Flotilla strumentalizza una tragedia per beceri scopi di propaganda utili alla sinistra».

«Di palese censura, fatta per impedire che si veda cosa davvero combinano queste persone. Vorrebbero imporre a tutti le loro follie e chi dice la verità o anche solo un’opinione viene attaccato. Ma alcune azioni o parole non possiamo derubricarle a semplici "follie". Non è una follia quello che ha detto quella deputata del m5S nei confronti del Ministro degli Esteri, oppure sentire da qualcuno che la vita di un giovane di destra non vale la vita di persone di sinistra. Tutte le vite lo stesso valore. Democratici di nome, antidemocratici di fatto».

Il ministro Luca Ciriani ha parole molto forti sul clima «da Br» che c’è. Parole che hanno causato le critiche dell’opposizione che però si esprime sulla censura ai giornalisti.

«Non hanno detto nulla quando voi de Il Tempo siete stati esclusi da una conferenza stampa, mentre contro Ciriani si sono scatenati sebbene il Ministro abbia detto semplicemente la verità. Così come l’attacco privato e personale, privo di qualsiasi fondamento, contro Giorgia Meloni e sua figlia è stato rivoltante».

Intanto, i Sindacati di base che per il 22 hanno organizzato sciopero generale per Flotilla. Teme disordini interni?

«Pretesti, non gli interessa nulla di Gaza. Perché non sono andati in Ucraina? Perché non manifestano contro i loro compagni comunisti cinesi che uccidono centinaia di persone e reprimono ogni protesta nel sangue? La verità è che loro sono uniti solo dall’odio verso Giorgia Meloni e il nostro Governo. Sui disordini, ogni sciopero è legittimo, ma vanno rispettate le leggi, da tutti e sempre».



C’è chi teme che per via del Lodo Moro ci siano più problemi nel contrasto del fondamentalismo islamico. Lo esclude?

«Sciocchezze. Questo Governo ha espulso fondamentalisti e seminatori di odio più di qualsiasi altro Governo. Basti pensare a quanto fatto dalle Forze dell'Ordine pochi giorni fa alla festa di Santa Rosa di Viterbo, dove hanno sventato un attacco terroristico con un’operazione difficile ma eseguita alla perfezione. A loro e a tutte le Forze dell’Ordine dobbiamo dire grazie. Invece la sinistra non perde occasione di criticarli perché sono allergici alla divisa».



La morte di Kirk, che segnale è per l’Occidente?

«Inquietante, perché mostra a come l'odio rosso sia ancora strisciante nella nostra socieE lo dice chi ha provato sulla pelle e della propria famigliaquell’odio.Masepensanodi intimidirci, falliranno ancora una volta. Anzi, ci rendono ancora più forti e determinati perché significa che stiamo facendo il bene dell’Italia e degli Italiani».