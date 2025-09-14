Charlie Kirk, Tovaglieri: "Clima incandescente, dov'è davvero il fascismo"

Foto: Rete 4

Marco Zonetti 14 settembre 2025

Ospite del programma 4 di Sera Weekend condotto con successo da Roberto Poletti e Francesca Barra su Rete4, l'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri torna a parlare di clima d'odio contro la Destra, inserendosi nel dibattito relativo alla crisi a Gaza e alla recente uccisione dell'attivista MAGA Charlie Kirk negli Stati Uniti e alle sue ripercussioni mediatiche e politiche nel nostro Paese. «Quello che è scandaloso - analizza l'esponente del Carroccio - è che una giornalista de La Stampa aggregatasi alla Flotilla nella missione a Gaza è stata fatta sbarcare semplicemente perché non raccontava in maniera allineata alla narrazione proposta da chi ha promosso questa missione, di certo non di Destra. E quindi è stata fatta sbarcare perché appunto non aveva diritto di essere una voce critica rispetto invece al coro che andava in un unico senso»

Mentre il senatore di Italia Viva Davide Faraone commentava: «Su questo ha ragione», l'onorevole Tovaglieri proseguiva: «Vorrei capire oggi dov'è il fascismo. Da quando c'è il governo Meloni saranno scattati almeno trenta allarmi fascismo ogni decreto che faceva l'esecutivo». L'europarlamentare ha quindi concluso: «Io vedo che c'è un clima incandescente contro a destra negli Stati Uniti e che c'è un clima incandescente anche nei confronti degli esponenti italiani»