Flotilla ci querela ma i Ros acquisiscono l'inchiesta de Il Tempo sui legami con Hamas

Mentre la Freedom Flotilla, che si spaccia per operazione umanitaria per portare aiuti a Gaza, decide di querelarci, i carabinieri dei Ros, Raggruppamento Operativo Speciale, hanno acquisito l’inchiesta pubblicata due giorni fa contenente il raccolto sui legami opachi tra membri della Flotilla e uomini di Hamas, basato sul report redatto dal ministero della diaspora israeliano. «Il movimento annuncia una querela al quotidiano Il Tempo per "diffamazione" e "diffusione di notizie false, tendenziose". Chiediamo di comprendere che la Flotilla è innanzitutto una comunità di attivisti, siano essi giornalisti o personalità pubbliche», ha affermato il Global Movement to Gaza. Eppure, Francesca Del Vecchio, firma de La Stampa, sarebbe staAnno Dei primi incontri dei fondatori di Flotilla con membri di Hamas ta definita da Flotilla, come lei stessa denuncia «"Giornalista pericolosa". È un’etichetta che non pensavo mi si potesse attribuire, quando ho accettato di raccontare l’avventura della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Ma è ciò che è successo e che ha comportato la mia espulsione dalla missione». E, soprattutto, quelli che loro definiscono attivisti, perché sono stati visti con esponenti di gruppi terroristici? Secondo il documento del ministero, oltre ad Hamas si leggono altri nomi riconducibili al terrorismo palestinese: «Alcuni membri del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla (GSF) hanno partecipato a incontri con rappresentanti di organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti, tra cui Hamas, la Jihad Islamica Palestinese (PIJ) e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP). Inoltre, hanno fornito finanziamenti a diverse organizzazioni nella Striscia di Gaza».

Nella lunga lista di volti sospetti c’è Muhammad Nadir Al-Nuri, attivista umanitario, cittadino malese nato nel 1987 in Scozia, fondatore e CEO di Cinta Gaza Malaysia (CGM) che «ha sostenuto il finanziamento di diverse iniziative a beneficio di entità di Gaza affiliate ad Hamas. Tra le altre attività, ha finanziato la costruzione di un edificio per l’Ufficio per lo Sviluppo Sociale, un’istituzione che opera sotto il controllo di Hamas». Alla cerimonia di inaugurazione, Al-Nuri è stato fotografato accanto a Ghazi Hamad, un alto funzionario dell’ufficio politico di Hamas. Poi Marouan Ben Guettaia, un altro membro del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla: attivista algerino propalestinese affiliato al Soumoud Convoy che sembrerebbe mantenere legami personali, tra gli altri, con Yahia Sarri, che identificano come legato ai Fratelli Musulmani, ed è stato inoltre immortalato durante alcuni incontri con Youssef Hamdan, rappresentante di Hamas in Algeria. Altro membro del comitato direttivo della Flotilla è Wael Nawar, che in passato ha ricoperto il ruolo di coordinatore e portavoce del Soumoud Convoy, e che ha incontrato rappresentanti di Hamas, del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e della Jihad Islamica Palestinese.

Ma nel febbraio 2025, Nawar ha partecipato anche al funerale di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah ucciso in un raid israeliano. Nominato nel report anche Zaher Birawi, presidente dell’EuroPal Forum e del Comitato Internazionale per la Rottura dell’Assedio su Gaza, considerato uno dei fondatori della Flotilla: nel 2013, Israele, nonostante lui stesso smentisca, ha definito Birawi un «alto operatore di Hamas in Europa», e nel 2012 è apparso insieme al leader di Hamas morto un anno fa Ismail Haniyeh in diversi eventi. Intanto, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su questi rapporti che non smetteremo di raccontare, proprio ieri è salpata dal porto dalla Sicilia la nave Karma dell’Arci su cui ci sono anche i parlamentari dem Arturo Scotto e Annalisa Corrado, mentre l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, è partita dalla Sicilia. I politici italiani sono o no a conoscenza dei dettagli emersi?