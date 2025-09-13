Giornalisti esclusi e querela al Tempo, bufera su Flotilla. Cerno: temono la verità su Hamas
Invece di pensare a muoversi verso Gaza e salvare le vite dei palestinesi, la Flotilla caccia l'inviata de La Stampa Francesca Del Vecchio dalle navi e querela Il Tempo per l'inchiesta che sta conducendo sui capi degli attivisti e i rapporti con Hamas. L'organizzazione umanitaria che punta a far arrivare aiuti umanitari parte alla volta della Striscia ma lascia dietro di sè una coda di polemiche che fanno discutere e attira accuse di censura. "Siamo l'unico giornale italiano che racconta che dietro quella missione e le persone che in buona fede la sostengono c'è Hamas. I legami con Hamas sono chiari, noi ne abbiamo mostrati molti e nessuno ne parla. Finalmente in Tribunale quelle carte diventeranno pubbliche", ha detto al Tg4 Tommaso Cerno (video qui), il direttore del quotidiano romano preso di mira da Greta Thunberg e compagni. Secondo il Global Movement Gaza Italia, Il Tempo avrebbe diffuso notizie "false" e "tendenziose" sulle navi che stanno salpando verso Gaza. Presa di posizione, questa, che desta un sospetto. Perché dedicare tempo a una denuncia se in ballo c'è la sopravvivenza di civili senza colpe? Possibile che gli attivisti vogliano fare politica? "Scopriremo se davvero questi personaggi che frequentano i partiti politici della sinistra italiana devono restare in Italia o sono gente pericolosa", ha aggiunto Cerno.