Pd, M5S e Avs tacciono ancora sui legami con Hamas e non prendono le distanze da chi elogia il 7 ottobre

Giulia Sorrentino 09 settembre 2025 a

a

a

Sì, Hamas ha avuto il coraggio celebrare l’attentato a Gerusalemme che ha provocato la morte di sei civili israeliani: «Benediciamo l’azione eroica, una risposta naturale ai crimini dell’occupazione», hanno scritto in un comunicato. Ebbene, nella nostra inchiesta abbiamo ricostruito i legami che ci sono tra uomini ritenuti propaggini di Hamas in Italia e uomini politici dell’opposizione. Anche loro pensano di sposare la tesi di Hamas sull’attentato? O si discostano dalla narrazione in atto? I volti che abbiamo visto accanto a Mohamed Hannoun, Sanzionato dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America in quanto ritenuto propaggine di Hamas, sono diversi: la pentastellata Stefania Ascari, l'ex grillino Alessandro Di Battista (entrambi visti anche al fianco di Sulaiman Hijazi, storico braccio destro di Hannoun) Marco Furfaro e Laura Boldrini del Pd, Nicola Fratoianni leader di Avs e l’europarlamentare Gaetano Pedullà. Ma ci sono anche volti del Pd che si sono fatti fotografare solo con Suleiman Hijazi: Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti, Roberto Fico il candidato in Campania del campo largo e addirittura il leader pentastellato Giuseppe Conte.

Gerusalemme, Hamas elogia i terroristi. E Netanyahu fa accerchiare i loro villaggi

Oltre un mese di domande a cui nessuno vuole rispondere cerca la natura dei rapporti che intrattengono con determinate persone. Non dimentichiamo che a sanzionare Hannoun non è stata l'amministrazione di Donald Trump, bensì quella di Joe Biden, che ha ritenuto, per il tramite del Dipartimento del Tesoro, una delle sue associazioni, l’ABSPP, una falsa organizzazione caritatevole che contribuisce a finanziare l’ala militare di Hamas, tanto che nel 2023 diversi enti finanziari americani hanno vietato le attività di raccolta fondi online dell’associazione per legami con il terrorismo. Questo anche in virtù del fatto che l’ABSPP faceva parte della UoG, una federazione messa al bando dal Dipartimento del Tesoro USA nel 2008, perché utilizzata dalla leadership di Hamas per il traDopo lo scatto a un convegno M5S alla Camera, la relatrice Onu ha detto di non aver controllato la carta d’identità sferimento di fondi all’organizzazione terroristica. La UoG era guidata da Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, qatariota considerato l’autorità spirituale dei Fratelli Musulmani a livello globale, bandito dal Regno Unito e dalla Francia. Perché nessuno dei soggetti menzionati ha mai preso le distanze da Hannoun? Perché Acari e Di Battista, dopo essere andati in missione in Libano, dal 10 al 15 gennaio 2023 e nel Sud della Turchia dal 15 al 20 gennaio 2023, sono andati anche in Siria nel marzo 2023 con la Abspp chiedendo addirittura donazioni per l’associazione? Ogni qualvolta abbiamo provato a chiedere chiarimenti la risposta è stata il silenzio e addirittura la censura, sono state minacciate querele, ma nessuno ha mai risposto nel merito.

Delirio di Bompiani: "Israele il più grande terrorista". Parenzo sbotta: "E la Jihad islamica?"

Come mai proprio il partito della trasparenza, ovvero il Movimento 5 stelle, non riesca a discostarsi in alcun modo da queste persone? La pensano come loro? La pensano come chi elogia la vita di Sinwar capo dell’ufficio politico di Hamas, mente dell’attacco del 7 ottobre e leader riconosciuto di Hamas? «È stata ingiustamente stroncata» la vita di Sinwar secondo Hannoun e la sua eliminazione «equivale a quella di una qualsiasi donna o di un qualsiasi bambino della terra di Palestina», queste le parole di Hannoun nel 2024 in una celebrazione del terrorista, durante quello che doveva essere un normale sabato pomeriggio in piazza Oberdan a Milano. Mohamed Hannoun, lo stesso che negava il 7 ottobre e che, in risposta all’inchiesta che abbiamo condotto, si è definito simpatizzante di Hamas. La stessa Hamas che ritiene eroico un attentato. Per cui: chiunque ha viaggiato con lui, lo ha invitato in Parlamento, ha fatto call e conferenze con lui e con le sue associazioni, oggi, anche alla luce del conflitto in Medio Oriente, prenderà le distanze? Perché altrimenti vorrebbe dire che la differenza con lui e con i suoi simili, in fondo, non è poi così ampia.