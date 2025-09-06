Sondaggio bomba, Pd a picco e Schlein superata da Conte. Ma la doccia fredda dem è alle regionali

06 settembre 2025 a

Centrodestra in crescita, sinistra a picco. Questo in sintesi il risultato del rapporto Human Index, indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati dei sondaggi e quelli del web e social listening, realizzato da Vis Factor in collaborazione con l’istituto sondaggistico EMG Different. Con rilevazion interessanti per le prossime elezioni regionali.

I partiti - Fratelli d'Italia si conferma il primo partito italiano con il 29,4% delle intenzioni di voto (+0,7% rispetto all'anno scorso). Seguono il Partito democratico al 22% (-1,4%), il Movimento 5 Stelle al 12,6% (+0,1%), Forza Italia al 10,2% (+0,2%), la Lega al 9,2% (+0,1%), l’Alleanza Verdi e Sinistra al 6% (-0,2%), Azione al 3% (+0,5%) e infine Italia Viva al 2,1% (+0,1%).

I leader - Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, come accade da oltre tre anni a questa parte, resta in cima alla classifica di gradimento dei leader politici con il 43,6%, un dato in crescita del 3% rispetto a quattro mesi fa. Si conferma al secondo posto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 32,8%. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, con il 27,2%, supera Elly Schlein nel derby interno al centrosinistra e si porta al terzo posto. A seguire l’altro vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, anch’egli in crescita con il 26%, mentre al quinto posto si colloca la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, con il 25,5%.

I ministri - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è il ministro del governo Meloni con il gradimento più alto, pari al 32,8%. Alle sue spalle, emerge dal rapporto Human Index, si collocano il titolare dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il 30,3%, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con il 29,8%. Seguono il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, con il 28,5%, e quello dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con il 28,3%.

Elezioni regionali - Con un sentiment positivo del 58,9%, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche ricandidato dal centrodestra alle elezioni del 28 e 29 settembre prossimi, prevale sul rivale Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra, che si ferma al 49,8%. In Calabria, con un sentiment positivo del 55,5%, Roberto Occhiuto, presidente uscente ricandidato dal centrodestra alle elezioni del 5 e 6 ottobre, risulta in testa rispetto a Pasquale Tridico, europarlamentare e candidato del centrosinistra, che raccoglie il 39,6%. Nelle Marche i temi più discussi sui social in vista del voto sono la sanità (28,5%), lo sviluppo del territorio (19,1%), l’economia (18,8%), il turismo (17,5%) e le infrastrutture (10,7%). In Calabria invece si parla soprattutto di infrastrutture (25,4%), economia (19,2%), sanità (14,6%), turismo (10,4%) e sicurezza (8,8%).