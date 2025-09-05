Decaro sarà il candidato del centrosinistra in Puglia, ma Vendola sarà in lista

L'ex governatore correrà nella compagine di AvS e non è da escludere un futuro ruolo in giunta

Edoardo Sirignano 05 settembre 2025 a

a

a

Risolto il nodo Puglia. Antonio Decaro è il candidato apicale della coalizione di centrosinistra. L’investitura ufficiale dovrebbe avvenire in serata. A blindare l’europarlamentare, secondo voci di corridoio, dovrebbe essere proprio la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, attesa prima a Bari e poi a Bisceglie. A insistere sull’ex sindaco del capoluogo pugliese, secondo voci di corridoio, soprattutto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ha come obiettivo incassare, dopo la Calabria, la Campania con l’ufficialità di Roberto Fico. L’obiettivo per i pentastellati è rinsaldare, una volta per tutte, l’asse col Nazareno e non spaccare un campo largo, dove i problemi sono all'ordine del giorno.

Detto ciò, la candidatura in lista dell’ex presidente Nichi Vendola, per cui, negli ultimi giorni, è scoppiata più di una semplice crisi non è in discussione. Alleanza Verdi e Sinistra, infatti, non ha intenzione di effettuare passi indietro rispetto a quello che è più di un simbolo per il partito di Fratoianni e Bonelli. Ecco perché l’aspirante governatore del Pd dovrà darsi un pizzicotto sulla pancia e accettare chi ha già amministrato a quelle latitudini. Non è da escludere neanche che possa avere un ruolo apicale, come un assessorato di peso o addirittura la vicepresidenza della Regione.