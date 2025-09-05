Regionali Marche, FdI affonda Matteo Ricci: "Sulla sanità smentisce se stesso"

05 settembre 2025 a

Elezioni regionali nelle Marche domenica 28 e lunedì 29 settembre. Da una parte il governatore uscente Francesco Acquaroli, sostenuto da una solida coalizione di centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia (con Base Popolare), UDC, Noi Moderati, Civici Marche e “Marchigiani con Acquaroli”. Dall'altra l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, eurodeputato, supportato da una coalizione ampia che include PD, M5S, Italia Viva, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra (Avs) e varie liste civiche. Nelle ultime ore "si è tenuto il confronto tra i candidati Presidenti sui temi della sanità e Matteo Ricci è stato costretto ad ammettere due verità importanti: 1) Che i problemi della sanità italiana derivano dai governi che hanno guidato l’Italia negli ultimi 15 anni. 2)Che il modello dell’Asur, voluto da Ceriscioli e dal centrosinistra marchigiano, era sbagliato", attacca Giacomo Bugaro, indipendente di Fratelli d'Italia, candidato al rinnovo del Consiglio regionale delle Marche.

"In sostanza, Ricci ha dovuto riconoscere che il modello che abbiamo introdotto noi – con le AST provinciali – è quello vincente. Questo dimostra una cosa: non ha le idee chiare. È confuso, contraddittorio e non rappresenta un’opzione valida per il governo delle Marche. Noi invece andiamo avanti con una visione chiara e concreta: più territorio, più servizi, più Marche", conclude Bugaro in un video su Facebook che mostra le due "autosmentite" del candidato dem.