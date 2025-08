Francesca Albanese osannata dal Pd: bufera per le chiavi della città a Bari

03 agosto 2025 a

Il Pd incensa Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina, finita al centro delle polemiche per quanto rivelato da Il Tempo, ossia la presenza a un evento organizzato dal M5s dell'attivista Suleiman Hijazi, vicepresidente della Abspp considerato sostenitore di Hamas. "La scelta del sindaco Vito Leccese di consegnare le chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, è un atto simbolico e coraggioso, che conferma la vocazione internazionale, democratica e solidale di Bari. Una città che non ha mai avuto paura di alzare la voce per la pace, i diritti umani e la giustizia globale", dichiarano i dem pugliesi commentando la scelta del capoluogo di dare ad Albanese le chiavi della città.

Il centrodestra locale ha manifestato "ferma contrarietà" alla decisione di conferire le chiavi della città alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, sanzionata dagli Usa, ricordando come le "numerose dichiarazioni pubbliche della dottoressa Albanese abbiano più volte suscitato polemiche e controversie sul piano internazionale, rischiando di compromettere la neutralità delle istituzioni". Viene ricordato, tra gli altri, il "mancato riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica".

Oggi Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, in un'intervista al Corriere della sera affronta l'argomento: "Credo che l’attenzione attorno a questa sventurata sia indice della pericolosità della sinistra", attacca l'azzurro. Il fatto è che Albanese "si schiera, non solo condannando, e sarebbe comprensibile, tutti gli orrori che accadono a Gaza, ma si schiera con chi ha creato questa situazione. Perché il 7 ottobre lo sterminio ha creato le premesse. La Albanese ha sempre assunto toni equivoci ed è diventata il simbolo della sinistra che dagli anni Settanta ad oggi sta sempre dalla parte sbagliata", afferma Gasparri.