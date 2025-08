Ecco chi è Hijazi, l'attivista palestinese sostenitore di Hamas che ci accusa

Sullo stesso argomento: Ecco i post sul 7 ottobre e Hamas che sbugiardano Hijazi

Giulia Sorrentino 03 agosto 2025 a

a

a

Chi è davvero Suleiman Hijazi? Dopo lo scoop del Tempo sulla sua presenza alla Camera durante l’evento organizzato dal M5S in cui era presente Francesca Albanese, Hijazi ha deciso di querelarci sostenendo di essere vittima di una diffamazione solo perché abbiamo detto che si tratta di un personaggio vicino ad Hamas.

Peccato, però, che a dirlo siano i fatti e un rapporto di oltre cinquanta pagine stilato da Elnet nell’ottobre del 2024, una delle principali ONG impegnate nel rafforzamento delle relazioni tra Europa e Israele: è lì che si legge che «il principale esponente affiliato ad Hamas in Italia è Mohammad Hannoun. Da oltre vent’anni ha fondato e guidato numerose organizzazioni in tutto il Paese, tra cui la ABSPP, l’associazione dei palestinesi in Italia (API), Europeans for Al-Quds, e quello che sembra essere il suo braccio mediatico, InfoPal. Altri attori principali per le loro attività pro-Hamas sono i collaboratori di Hannoun» e tra loro è citato proprio Sulaiman Hijazi. E si sottolinea come «tutti ricoprono ruoli rilevanti all’interno delle organizzazioni legate a Hannoun e manifestano un deciso sostegno ad Hamas e alle sue attività terroristiche».

Se Hijazi ci attacca vuol dire che siamo dalla parte giusta

Ed è così tanto attenzionata che il 7 ottobre 2024 l’OFAC, Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri statunitense ha definito l’ABSPP una “falsa organizzazione caritatevole” che contribuisce a “finanziare l’ala militare di Hamas” e che nel 2023 diversi enti finanziari americani hanno vietato le attività di raccolta fondi online dell’associazione per legami con il terrorismo. Questo anche in virtù del fatto che l’ABSPP faceva parte della UoG, una federazione messa al bando dal Dipartimento del Tesoro USA nel 2008, perché utilizzata dalla leadership di Hamas per il trasferimento di fondi all’organizzazione terroristica. La UoG era guidata da Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, qatariota considerato l’autorità spirituale dei Fratelli Musulmani a livello globale, promotore di attentati suicidi, bandito dal Regno Unito e dalla Francia. Fratelli Musulamani che oggi sono fortemente attenzionati dalle intelligence, come testimonia l’ultimo rapporto redatto in Francia. E che ruolo aveva Suleiman Hijazi in tutto ciò?

L'"amico" di Hamas minaccia di querelarci. Ma Il Tempo non molla

Dal report, in cui è citato diverse volte, viene considerato responsabile delle relazioni estere dell’Api e uno dei primissimi referenti dell’ABSPP, che nel 2013 ha addirittura organizzato una conferenza in Italia con la partecipazione di Issa Al-Nashar, fondatore di Hamas e consigliere di Ismail Haniyeh. Ma che ruolo hanno i pentastellati in tutto ciò? Oltre all’immagine che ritrae Suleiman Hijazi accanto al leader Giuseppe Conte, a orbitare in quel mondo è la deputata Stefania Ascari, colei che ha organizzato l’evento della Albanese alla Camera. La Ascari, come si legge sul sito Infopal, è andata addirittura in missione con loro: «Libano, dal 10 al 15 gennaio 2023; Sud della Turchia, dal 15 al 20 gennaio 2023. Insieme ai rappresentanti e al presidente Mohammad Hannoun, era presente una delegazione italiana composta dall’on. Stefania Ascari e dall’attivista politico e reporter Alessandro Di Battista».

Ma la Ascari, con la delegazione italiana guidata da Hannoun, avrebbe anche partecipato, nel maggio del 2023 alla XX edizione della «Conferenza dei Palestinesi in Europa», kermesse dall’agenzia Quds news network vicina ad Hamas, tenutasi a Malmo, in Svezia. Sono solo coincidenze?