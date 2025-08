Ecco i post sul 7 ottobre e Hamas che sbugiardano Hijazi

Giulia Sorrentino 02 agosto 2025 a

Dopo lo scoop del Tempo sulla presenza di Suleiman Hijazi alla Camera durante l’evento organizzato dal M5S in cui Francesca Albanese ha esposto il suo rapporto, ecco che Hijazi ha deciso di querelarci: «Questa è la prima pagina di Libero e questa è quella del Tempo. Suleiman Hijazi, attivista palestinese, è stato colpito da articoli degni di una rappresaglia mediatica solo per il fatto che è dalla parte dei palestinesi ed è stato utile per colpire Francesca Albanese. Viene accusato di menzogne per cui chiameremo i due giornali e gli autori dei due articoli a rispondere davanti ai giudici per diffamazione», ha detto l'avvocato Luca Bauccio in un video diffuso sui propri social, in cui definisce i nostri articoli e le nostre parole gravemente diffamatorie.

Ma come si fa a parlare di diffamazione se siamo davanti a un uomo che scriveva su Marwan Barghuthi, condannato da un tribunale israeliano con cinque sentenze all'ergastolo come mandante delle azioni svolte dalla Brigata dei Martiri di al-Aqsa, tra cui attacchi suicidi contro obiettivi militari e civili «spero che esci presto dal carcere. Libertà a Mawan»? Lo stesso che chiama amici i membri del fronte popolare, che mette foto dei membri di Hamas con i fucili in mano definendoli «la resistenza a Gaza oggi». E ancora: «il braccio armato di Hamas ha convocato tutti i movimenti della resistenza per decidere su come reagire a questa violazione della tregua… sempre più orgoglioso del mio popolo e la resistenza». Siamo proprio sicuri che siamo stati noi ad aver diffamato qualcuno? Siamo certi che la querela che ci viene rivolta non sia un atto di intimidazione per non continuare a raccontare chi è Suleiman Hijazi? Davanti alla presenza di simili individui nel nostro paese e, peggio ancora ospiti del Parlamento italiano, non possiamo e non dobbiamo rimanere in silenzio.

Perché, come ha ricordato il direttore Tommaso Cerno «Il Tempo fa il lavoro che devono fare i giornali. Denuncia e rende pubbliche le notizie che scopre, in questo caso notizie di alta gravità, come il fatto che vengano ospitate in Parlamento figure islamiste vicine ad Hamas».