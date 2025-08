"Fango", la grillina che ha portato Hijazi ribalta i fatti e ci attacca ancora

Giulia Sorrentino 03 agosto 2025 a

Dopo lo scoop del Tempo su Suleiman Hijazi arriva l’attacco del M5s che definisce, tramite Stefania Ascari, il nostro giornale, senza ovviamente citarlo «carta straccia perché nascondono la verità». È stata proprio lei a invitare Hijazi alla Camera durante l’evento che vedeva protagonista Francesca Albanese, la relatrice ONU fotografata proprio con il sostenitore di Hamas. E noi, per questo, siamo stati denunciati, per aver riportato fatti incontrovertibili: era Hijazi a scrivere, il giorno dell’attacco di Hamas contro Israele, «Buongiorno Palestina» con quattro cuori verdi, colore che simboleggia Hamas e l’islam, e «Oh Dio, grazie».

Se Hijazi ci attacca vuol dire che siamo dalla parte giusta

Cosa vuol dire se non sostegno a chi quell’attacco, ovvero Hamas, lo ha provocato? «La stampa italiana, con pochissime eccezioni, ha completamente trascurato il report preferendo distogliere l’attenzione attraverso accuse infondate e insinuazioni vergognose verso chi denuncia i crimini», scrive Ascari. Non è distogliere l’attenzione, ma raccontare fatti che qualcuno non vuole che emergano. La stessa Ascari che si augura che «prima o poi qualcuno possa indagare anche sulle responsabilità che i media in questi anni hanno avuto nel favorire l’impunità del criminale di guerra e contro l’umanità Netanyahu. Questa stampa non è libera e finché non avremo il coraggio di dirlo, le cose non cambieranno».

L'"amico" di Hamas minaccia di querelarci. Ma Il Tempo non molla

Noi siamo molto liberi, grazie al direttore Tommaso Cerno che ci consente di andare avanti anche se ciò che raccontiamo può risultare molto scomodo, ma la Ascari dovrebbe forse spiegarci perché come riporta il sito Infopal, era in missione con ABSPP: «Libano, dal 10 al 15 gennaio 2023; Sud della Turchia, dal 15 al 20 gennaio 2023. Insieme ai rappresentanti e al presidente Mohammad Hannoun, era presente una delegazione italiana composta dall’on. Stefania Ascari e dall’attivista politico e reporter Alessandro Di Battista». Ma la Ascari, con la delegazione italiana guidata da Hannoun, avrebbe anche partecipato, nel maggio del 2023 alla XX edizione della “Conferenza dei Palestinesi in Europa”, kermesse dall’agenzia Quds news network vicina ad Hamas, tenutasi in Svezia. Sono solo coincidenze? Giuseppe Conte non ha nulla da dire? È normale per il partito andare in missioni con soggetti ritenuti l’estensione di Hamas in Italia?