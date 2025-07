Ursula paga l'Islam. L'Ue stanzia 10 milioni per il "Corano europeo"

Giulia Sorrentino 13 luglio 2025 a

Pioggia di soldi dall’Unione Europea per pagare progetti sull’islam: tra i finanziamenti emergono circa 200 mila euro, tra il 2021 e il 2023, per monitorare le discriminazioni ai danni di donne musulmane in Spagna e Belgio. Tra i beneficiari di oltre 53 mila euro c’è il «collettivo contro l’islamofobia in Belgio», realtà gemella di una bandita in Francia e vicina ai Fratelli Musulmani. «L’Unione Europea continua ad alimentare, con sostanziosi fondi, progetti, iniziative, studi connessi con l'Islam, il Corano, l’islamofobia, la sharia. Nulla invece per chi vuole contrastare l'incubo islamista in Europa. Da anni ci troviamo di fronte a discutibili azioni contro un'inesistente islamofobia e a soldi a pioggia che hanno coinvolto associazioni e realtà legate all’Islam radicale. Invece di concentrarsi sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo o dell'antisemitismo crescente, continua a favorire l’ascesa delle comunità musulmane in Europa», ci dice la vice della Lega Silvia Sardone lanciando l’allarme di un corso che da Bruxelles cerca di favorire una narrazione totalmente diversa rispetto alla realtà, non avvisando i cittadini di quali siano i rischi concreti e tangibili del fondamentalismo islamico e non spiegando cosa sia l’islam politico, piuttosto che l’islamo-marxismo.

Come se il report dei servizi segreti francesi non fosse esistito: un report in cui hanno approfondito i legami tra queste associazioni e i Fratelli Musulmani esponendo serie preoccupazioni sui loro progetti di proselitismo e sull’obiettivo di imporre la sharia in diverse zone, ponendo l’accento anche sull’Istituto Italiano degli Studi Islamici e Umanistici BAYAN, situato a Verona, che sembra, stando al report, sia legato ai Fratelli Musulmani. Non sono lupi solitari o casi isolati: c’è un unico grande disegno che, con il favore di un’Europa che nulla fa per contrastarlo, si sta espandendo sotto gli occhi di un establishment volutamente inerme. «Lo fanno perché sperano di ottenere il consenso dal mondo islamico. Pur di averlo sono disponibili a calpestare i nostri valori e i diritti delle donne. Le associazioni legate ai Fratelli Musulmani ricevono sovvenzioni da anni e partecipano anche a eventi pubblici come successo recentemente a Strasburgo dove la realtà giovanile musulmana FEMYSO ha partecipato all'evento europeo della gioventù».

L’ultimo progetto in questione si chiama MAGIC (Muslimwomen and communities Against Gender Islamophobia in soCiety) e ha come obiettivo produrre strumenti per le comunità musulmane e gli attori della società civile che lavorano per una società più diversificata, giusta e inclusiva, linee guida per i media sulla prevenzione dell’islamofobia e raccomandazioni per l'azione su come sostenere e promuovere narrazioni più inclusive sulle donne musulmane: «Uno dei tanti progetti legati all’Islam portati avanti dall’Unione Europea. Recentemente ho segnalato i 17 milioni di euro con fondi del Consiglio Europeo di Ricerca per studi su Islam, Corano, sharia e islamofobia a cui si aggiungono gli altri 10 milioni di euro per il progetto universitario "Corano Europeo".

Un progetto che mira a «far scoprire come il Corano abbia influenzato la cultura e la religione in Europa» dando una contro narrazione secondo cui il testo sacro rappresenti il fulcro della storia europea. Questi finanziamenti, spesso anche molto corposi, alimentano la logica islamista e in molti casi vanno ad associazioni che fanno propaganda con slogan e messaggi spesso lontanissimi dai nostri valori. Proporrò un’interrogazione alla Commissione per sapere perché realtà discutibili e definite pericolose in molti Stati ricevano finanziamenti dalle istituzioni pubbliche», conclude la Sardone riferendosi a una propaganda antioccidentale favori dalla sinistra italiana ed europea. Perché, nonostante i pericoli cui quotidianamente assistiamo in merito all’islam, è surreale che vengano sborsate tali cifre proprio su migranti e accoglienza, continuando a favorire progetti di ricerca dal chiaro contenuto ideologico.