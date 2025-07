Dazi, von der Leyen anticipa contromisure. Palazzo Chigi: "Accordo equo"

12 luglio 2025 a

La risposta di Ursula von der Leyen alla lettera con cui Donald Trump ha annunciato l'introduzione di dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione europea non si è fatta attendere. "Restiamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il 1° agosto. Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell'Ue, inclusa l'adozione di contromisure proporzionate, se necessario", ha affermato la presidente della Commissione europea, assicurando che, nel frattempo, l'Ue continuerà "ad approfondire le nostre partnership globali, saldamente ancorate ai principi del commercio internazionale basato su regole".

Un tema, quello delle nuove tariffe, che ha attirato le prime reazioni della politica italiana. Il governo "continua a seguire con grande attenzione lo sviluppo dei negoziati in corso tra Unione Europea e Stati Uniti, sostenendo pienamente gli sforzi della Commissione Europea che verranno intensificati ulteriormente nei prossimi giorni", ha comunicato in una nota Palazzo Chigi.. "Confidiamo nella buona volontà di tutti gli attori in campo - si legge - per arrivare a un accordo equo, che possa rafforzare l'Occidente nel suo complesso, atteso che particolarmente nello scenario attuale non avrebbe alcun senso innescare uno scontro commerciale tra le due sponde dell'Atlantico". Per l'esecutivo, è "fondamentale rimanere focalizzati sui negoziati, evitando polarizzazioni che renderebbero più complesso il raggiungimento di un'intesa".

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha invece colto l'occasione per attaccare la maggioranza, a cui ha chiesto "una presa di posizione netta e forte". "Le loro amicizie politiche non possono danneggiare l'interesse nazionale ed europeo", ha affermato a margine della Conferenza nazionale la segretaria del Pd. "L'impatto di dazi al 30% sarebbe devastante per l'economia italiana ed europea. "Io spero che da qui al 1 agosto ci sia tempo e spazio per rafforzare il negoziato europeo e si arrivi ad un accordo che sventi una guerra commerciale. È una follia autarchica quella che sta portando avanti Donald Trump per ragioni puramente ideologiche", ha proseguito la leader dem, aggiungendo che l'Europa "doveva essere pronta a negoziare compatta e pronta a colpire dove fa più male, e cioè gli interessi delle big tech americane, big tech di cui Trump è il lobbista".