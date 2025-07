Dazi, Trump: "Al 35% per il Canada dal 1° agosto". E attacca sul fentanyl

11 luglio 2025 a

a

a

Dazi del 35% sulle importazioni negli Stati Uniti dal Canada a partire primo agosto. È il succo della "lettera" che il presidente Usa, Donald Trump, ha inviato al premier canadese, Mark Carney, attraverso il social Truth. "Dal primo agosto 2025 imporremo al Canada dazi del 35% sui prodotti canadesi inviati negli Stati Uniti, distinti dai dazi settoriali - si legge nel testo - Se per qualsiasi motivo decideste di aumentare le vostre misure tariffarie, allora, qualsiasi importo sceglierete per farlo verrà aggiunto al 35% da noi imposto". Nella missiva, il tycoon è tornato ad accusare il Canada anche sul dossier fentanyl. "Devo dire che il flusso di fentanyl non è l'unico problema che abbiamo con il Canada, che ha molti dazi e misure non tariffarie, politiche e barriere commerciali che provocano deficit commerciali insostenibili nei confronti degli Stati Uniti", ha dichiarato il repubblicano. La replica di Carney non si è fatta attendere.

I russi colpiscono ancora Kiev: missili e droni sui palazzi

"Durante gli attuali negoziati sul commercio con gli Stati Uniti, il governo canadese ha difeso con fermezza i nostri lavoratori e le nostre imprese. Continueremo a farlo nel lavoro in vista della data del primo agosto", si legge in un post su X del premier canadese, che poi ha risposto in primo luogo alle accuse mosse sul fronte della battaglia contro la diffusione del potente oppioide sintetico. "Il Canada ha fatto progressi cruciali per fermare la proliferazione del fentanyl in Nord America - ha rivendicato Carney - Ci impegniamo a continuare a lavorare con gli Stati Uniti per salvare vite umane e proteggere le comunità in entrambi i nostri Paesi". Nel messaggio, non è mancato un passaggio sull'economia canadese e sui progetti futuri per migliorarla: "Ci prepariamo a realizzare una serie di nuovi progetti importanti e nell'interesse nazionale. Lavoriamo per rafforzare le nostre partnership commerciali in tutto il mondo".