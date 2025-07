Trump come Superman: "Il simbolo della speranza". La mossa della Casa Bianca

11 luglio 2025 a

L'ultima mossa social della Casa Bianca tira in ballo uno dei supereroi più amati: sui social è apparsa un'immagine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vestito da Superman, il personaggio di DC Comics ora protagonista del film che sta sbancando al botteghino e interpretato da David Corenswet. Ad accompagnare la locandina su cui campeggia il volto del tycoon repubblicano sono apparse le parole "verità" e "giustizia" e la frase "The American Way". Il post, che ha già accumulato oltre 55.000 "Mi piace" e 10.000 commenti, mostra Trump vestito con il leggendario costume blu e rosso e una didascalia che recita: "Il simbolo della speranza".

Il 2 maggio, prima del conclave che ha eletto papa Leone XIV, Trump aveva lanciato una provocazione al popolo social pubblicando un'immagine di sè vestito da pontefice. L'illustrazione, creata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, lo raffigurava con tonaca bianca, mitra e croce dorata e in procinto di impartire una benedizione, con il braccio destro piegato all'altezza della spalla e l'indice alzato. "Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me", affermò all'epoca, calamitando così una valanga di commenti e reazioni.