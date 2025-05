Fedez fa pace Gasparri e va al Congresso di Forza Italia Giovani

28 maggio 2025 a

"Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato 31 maggio posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia". L'ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo alla Maratona Bullismo al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma, in cui è stato presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. "L'abbiamo invitato, credo che venga. Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile", conclude.

"Fedez è l'ospite d'eccezione che farà sicuramente rumore e creerà dibattito e ha deciso per la prima volta di partecipare a un momento di confronto politico. Noi siamo onorati di questo, pur avendo posizioni politiche diverse su molti temi, ma questo è noto. Crediamo che sia una figura di riferimento per molti giovani, nel bene o nel male e pensiamo che possa venire a confrontarsi con i nostri giovani portando il proprio punto di vista su alcuni temi che riteniamo molto significativi e rilevanti, soprattutto in questo momento storico, ovvero quelli relativi ai disagi giovanili, alla salute mentale". Così Stefano Benigni, segretario di Forza Italia Giovani e vicesegretario del partito, nel corso della presentazione alla Camera del Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani in programma sabato 31 maggio. "Come sapete lui ha portato a Sanremo una canzone molto profonda che è "Battito" che parla appunto della sua storia personale relativamente al periodo di depressione che ha vissuto e, quindi, riteniamo che ci possa essere un confronto sano".