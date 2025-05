Chiara Ferragni, pace con Codacons dopo la guerra sul pandoro: insieme contro violenza e stalking

19 maggio 2025 a

Chiara Ferragni al fianco del Codacons contro violenza sulle donne e stalking. Sembra che sia scoppiata la pace tra l’imprenditrice e influencer e l'associazione di consumatori che per anni ha battagliato con Ferragni anche prima del pandoro-gate, e con l'ex marito Fedez che si è già riappacificato con l'organizzazione.

Ebbene, giovedì 22 maggio il Codacons presenterà il progetto “Oltre il silenzio” (ore 9:30 presso l’Auditorium Parco della Musica, Sala Teatro Studio Gianni Borgna – Roma) dedicato alla lotta alla violenza sulle donne, allo stalking e all’omotransfobia. Un progetto - si legge in una nota - realizzato dal Codacons con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Acqua Rocchetta e IGT, attraverso il quale l’associazione fornirà in tutta Italia consulenza legale e psicologica alle vittime di violenza di genere e stalking, e che prevede anche una campagna formativa e informativa per prevenire e contrastare tali fenomeni nel nostro Paese, percorsi di educazione finanziaria diretti alle donne al fine di favorire l’indipendenza economica e l’autonomia, e incontri con gli studenti nelle scuole italiane per sensibilizzare i più giovani su tali tematiche.

Alla presentazione dell’iniziativa interverrà Chiara Ferragni, "da sempre attenta al tema della libertà e dei diritti delle donne, spiegando le ragioni del suo impegno contro violenza di genere, stalking e omotransfobia - fa sapere Codacons - All’incontro prenderà parte anche Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti, ed esperti del settore analizzeranno i vari aspetti che caratterizzano il fenomeno della violenza di genere in Italia".