Fedez, quel video di Megghi Galo su TikTok che riaccende il gossip...

Alice Antico 17 maggio 2025 a

a

a

Fedez torna a far parlare di sé ancora una volta per una possibile nuova frequentazione. Di chi si tratta? Di Megghi Galo, ex volto noto di "Uomini e Donne", ora influecencer. A scatenare i rumors sulla presunta coppia è stato un video pubblicato sui social, condiviso sia su Instagram che su TikTok da Megghi stessa, dove la giovane esegue un lipsync dell'ultimo brano di Fedez con Clara, "Scelte Sbagliate". Il lipsync è uno dei trend più in voga sui social, che consiste nel riprendersi mentre si canta in playback una canzone: esattamente quello che ha fatto la Galo, che nel video muove le labbra a tempo con il testo della canzone di Fedez, per lo più con lui accanto che compare nel video.

Belen fa preoccupare i fan: "Piccolo intervento, troppi farmaci". Che succede

Sebbene non siano comparsi gesti particolarmente affettuosi tra i due, la loro vicinanza ha destato curiosità tra i fan. Secondo quanto riportato da "Chi Magazine", in aggiunta, non sarebbe la prima volta che i due vengono visti insieme negli ultimi mesi. Al momento, né Fedez né Megghi Galo hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla natura del loro rapporto. Potrebbe trattarsi di una semplice amicizia, quindi, o di una collaborazione professionale. Tuttavia, la loro complicità non è passata inosservata, alimentando il gossip su una possibile nuova fiamma per il rapper milanese. D’altronde, dopo la fine della sua relazione con Chiara Ferragni, Fedez è stato spesso al centro dell'attenzione mediatica per presunti flirt; anche se questa volta l'interesse sembra essere particolarmente acceso.