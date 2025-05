Fedez, nuovo Tapiro d'oro per la rissa sfiorata con Blur: "Di esempio per nessuno"

12 maggio 2025 a

Fedez porta a casa un nuovo Tapiro d'oro dopo la lite scoppiata con lo streamer Blur durante una partita della Kings League, il torneo di calcio a sette a cui entrambi partecipano come presidenti di squadra. Sabato scorso, durante il duello tra gli “Stallions” di Blur e i “Boomers” di Fedez, il rapper di Rozzano si è alterato fino a esultare davanti all'avversario. A quel punto ne è nato un vero e proprio parapiglia, che è stato sedato solo dall'intervento di altri giocatori, tra cui l'ex nazionale Leonardo Bonucci. A testimoniare lo sviluppo della vicenda il video che ha fatto il giro dei social.

"Ero in trance agonistica – ha dichiarato Fedez all’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli – ho usato anche parole peggiori nella mia vita, ti assicuro che so dire e fare di peggio, a volte. Meno male che c’era Bonucci…". "Avevo Blur a fianco a me in postazione e ho dovuto sentire chiaramente lo stesso augurare la morte, usare l'epiteto 'tumore' e insultare pesantemente i miei giocatori e il mio staff durante tutta la partita", aveva spiegato il rapper dopo che il caso era scoppiato e la rete era impazzita.

"Speriamo che, memori di questa cosa, d’ora in poi si crei un clima un po’ più disteso", ha detto l'ex marito di Chiara Ferragni ai microfoni di Striscia. Valerio Staffelli, a quel punto, ha pizzicato Fedez mettendo l'accento sulle responsabilità che personaggi così esposti hanno nei confronti dei giovani e sull'esempio che dovrebbero dare. "Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso", ha scandito il rapper di fronte alle telecamere. Lo scambio tra i due verrà mandato in onda stasera, su Canale 5.