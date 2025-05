Casa, sgomberi lampo a chi occupa. Fuori i ladri in 24 ore, Molteni: “Solo il Pd contro”

Giulia Sorrentino 26 maggio 2025 a

a

a

«Abbiamo le prime applicazioni di una norma rivoluzionaria: il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. È una fattispecie di reato che punisce una condotta particolare, cioè quella di chi occupa e dispone o utilizza un immobile altrui. La pena va da 2 a 7 anni di carcere, ma soprattutto prevede una procedura d'urgenza, con l’intervento immediato della polizia giudiziaria per il ripristino dell’immobile. Quindi parliamo di sgombero immediato» ci dice il sottosegretario della Lega al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. È stato lui uno dei primi a seguire fin dall’inizio l’iter del Ddl sicurezza che, dopo il primo passaggio alla camera di lunedì e il secondo al Senato previsto per la settimana successiva, diventerà finalmente legge.

"Casa occupata dal 2022": Ivano dei Cugini di Campagna chiama Giordano

Sono già due i casi che mostrano i risultati delle prime applicazioni del decreto Sicurezza contro l’occupazione abusiva di case. C’è stato quello di Ispica, dove un immobile occupato da cinque stranieri è stato restituito in 24 ore a una donna anziana. Lei era uscita di casa e, al suo ritorno, aveva trovato l’immobile occupato. Immediato l’intervento della polizia giudiziaria che ha sgomberato l’appartamento, lo ha ripristinato e riassegnato alla legittima proprietaria. Poi a Mestre un immobile occupato da un senzatetto rumeno è stato sgomberato e lui è stato condotto al centro per il rimpatrio di Bari. Ma in cosa consiste l’aspetto rivoluzionario di questo disegno di legge? «Ha sia una funzione di deterrenza con il carcere fino a 7 anni, ma soprattutto concede la possibilità di un intervento immediato della polizia giudiziaria. Il nuovo reato, soprattutto con la procedura d’urgenza, cioè il ripristino immediato dell’immobile, permette alla polizia giudiziaria di accertare l’occupazione illegale e intervenire anche con la forza, per lo sgombero e la restituzione dell’immobile», aggiunge Molteni. Il tutto con buona pace della sinistra: «Loro lo definiscono criminogeno, criminale, illiberale, incostituzionale, disumano, ma è un potentissimo strumento che garantisce sicurezza e, soprattutto, protezione delle categorie più deboli. Quando restituisco un immobile a un anziano a cui era stato occupato, facciamo protezione sociale. Credo che lo abbiano capito tutti tranne la sinistra italiana, che vive in una bolla ideologica, fuori dal mondo e fuori dal tempo».

Salvini lancia il blocca ladri: certezza della galera per chi ruba nelle case

La sicurezza diventa così uno strumento di utilità sociale, come lo è stato nel caso dell’arresto di uno studente egiziano grazie all’applicazione del reato di detenzione di materiale per fini terroristici, che ha consentito alla Digos di Lecco e di Milano, con la direzione centrale della polizia criminale, di fermare una persona che deteneva materiale che serviva alla propaganda jihadista, finalizzato ad attività terroristiche. Anche in questo caso, grazie al nuovo reato di detenzione di materiale per fini di terrorismo (il 270 quinques comma 3 cp) incluso nel pacchetto sicurezza, è stato possibile intervenire. «Quindi, in due giorni, due casi eclatanti: da un lato l’arresto di un potenziale fondamentalista, dall’altro lo sgombero di un immobile. Questa norma l’ho seguita sin dal giorno in cui la Meloni l’ha portata in Consiglio dei Ministri come disegno di legge. È stato un percorso lungo, complesso, articolato, ma è uno dei decreti più importanti approvati in questi due anni e mezzo. Sono orgoglioso, è stato fortemente voluto dal ministro Piantedosi e dalla Lega, perché iniziamo a combattere una piaga sociale che danneggia le categorie sociali più bisognose e gli anziani».