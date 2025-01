Salvini lancia il blocca ladri: “Così chi ruba nelle case avrà la certezza della galera”

Christian Campigli 10 gennaio 2025 a

Una piaga che terrorizza gli Italiani. Che porta con sé non solo l’appropriazione indebita di oggetti comprati col sacrificio del duro lavoro, ma viola la propria intimità, quella del nucleo familiare costruito intorno a quell'immobile. E spesso innesca dinamiche di violenza inaudite. La Lega ha deciso di accelerare sulla norma blocca ladri, un inasprimento delle pene per garantire la galera senza sconti ai malviventi che rubano nelle case degli italiani. «Oggi, per una serie di attenuanti o sconti, i criminali possono evitare il carcere e questa condizione attira in Italia anche malviventi dall’estero che possono contare su norme più tolleranti – si legge in una nota diffusa dal Carroccio -. La Lega ha già depositato un ddl ed è pronta anche a inserirlo in un primo provvedimento ad hoc». E Matteo Salvini scrive sui social: «Tolleranza zero per ladri e delinquenti! Con il Blocca ladri chi ruba nelle case avrà la certezza della galera, senza sconti o scappatoie. Basta all’impunità e clemenza peri malviventi. Andremo avanti, fino in fondo, per portare a casa una norma di buonsenso e giustizia, a protezione delle famiglie italiane».

Si tratta, nello specifico, di un disegno di legge composto da due articoli e firmato dai senatori Romeo, Stefani, Potenti, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Borghi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Dreosto, Garavaglia, Germanà, Minasi, Murelli, Paganella, Pirovano, Pucciarelli, Spelgatti, Testor e Tosato. Il testo, che il nostro giornale ha avuto la possibilità di visionare, recita che «all’articolo 624-bis del codice penale, sono sostituite le parole da quattro a sette anni con le seguenti: da sei a otto anni. Al terzo comma, vanno sostituite le parole da cinque a dieci anni con le seguenti: da sei a dieci anni». L'articolo due del ddl leghista invece «si sofferma sulle modifiche all’articolo 382 -bis, in materia di arresto in flagranza differita, che si applica altresì nei casi di furto in abitazione». Si tratta di un istituto giuridico che, sulla base di documentazione video-fotografica, permette di considerare in stato di flagranza l’autore di un reato. Non va dimenticato che, secondo uno studio del Censis, Il 52,8% degli italiani mette in cima alle proprie paure quella di subire un furto in casa, con percentuali che raggiungono il 58,6% tra chi vive in un’abitazione singola o in una villetta e il 57,6% tra gli anziani. Nove milioni di italiani (il 18,7% del totale) ne ha subito almeno uno e il 44,5% conosce vicini e amici che sono stati vittime di intrusioni all’interno delle mura domestiche. Una tipologia di crimine che non sembra conoscere sosta.

Portato avanti da bande molte organizzate, sia durante i mesi estivi (quando i legittimi proprietari della casa si trovano in villeggiatura al mare o in montagna), ma anche in pieno inverno. I malviventi spesso colpiscono le persone più anziane, quelle sprovvisti di un sistema di allarme e non di rado i furti si trasformano in autentiche mattanze, con violenze di ogni tipo. Roma si colloca in cima alla graduatoria con 13.463 furti in abitazione commessi nel 2023 (9,1% del totale), seguita da Milano con 9.552 (6,5%) e Torino (5.795, pari al 3,9%). «Troppo spesso, quando le Forze dell’ordine arrestano chi ruba nelle nostre case, non accade nulla – ha sottolineato il sottosegretario alla Giustizia, il senatore leghista Andrea Ostellari -. Il ladro viene condannato al minimo della pena e, fra sconti e rito abbreviato, non si fa neanche un giorno di carcere. Le bande di predoni lo sanno e, non a caso, vengono da mezza Europa a delinquere nel nostro Paese, soprattutto nelle regioni del nord. Il risultato sono case svaligiate, cittadini violati nell’intimo e Forze dell’ordine sempre più frustrate. Ecco perché la Lega ha deciso di presentare il pacchetto blocca ladri, che prevede pene certe sia per chi ruba nelle case, sia per chi prova a farlo. Il messaggio è chiaro: le abitazioni degli italiani sono sacre e noi le difenderemo».