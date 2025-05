Meloni: "Voglio dire agli elettori 'Ve lo avevamo promesso'. Con gli Usa leali ma non subalterni"

02 maggio 2025 a

"Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Vale per l’economia, per l’immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera": concreta e dalle larghe vedute, come ha dimostrato fin dal primo giorno di governo, Giorgia Meloni guarda al futuro, agli obiettivi raggiunti e a quelli ancora da raggiungere. In una lunga intervista concessa in esclusiva al direttore dell'Adnkronos Davide Desario, la presidente del Consiglio mette in fila i fatti, ricorda le sfide vinte e si mostra sicura di voler giocare un ruolo attivo nelle partite politiche e geopolitiche della contemporaneità. "Se penso alle tante vicende che abbiamo vissuto in questi due anni e mezzo, ai cambiamenti intorno a noi ma anche alle tantissime cose fatte mi sembra lontano. Se penso a quello che ancora vogliamo realizzare ragiono come se avessimo appena iniziato", ammette la premier.

Il risultato di cui Meloni si dice più orgogliosa "è sentir dire a molti italiani che hanno ritrovato un po’ di fiducia e di orgoglio", mentre quello per cui l'esecutivo italiano si deve spendere di più è legato alla natalità. "Vorrei gli stessi straordinari risultati che abbiamo ottenuto sul fronte dell’occupazione e su quello del contrasto all’immigrazione irregolare. Il sostegno alla natalità rimane una priorità a cui abbiamo dedicato misure importanti e risorse significative, ma non basta", dice la premier, sottolineando la volontà di "sostenere le madri lavoratrici e rafforzare gli strumenti di conciliazione famiglia lavoro". Il premierato, ribadisce la presidente del Consiglio, "è per me la madre di tutte le riforme. Insieme alla riforma della giustizia, all’autonomia differenziata, alla riforma fiscale è l’impianto riformatore per il quale gli italiani ci hanno votato". La delusione più grande, invece, confessa Meloni, "è stato vedere che, pur di colpire me e questo governo, alcune persone senza scrupoli non abbiano avuto alcuna remora a mettere in mezzo la mia famiglia, mia sorella, il padre di mia figlia, addirittura mia figlia. Quasi sempre senza ragione, in una strategia di banale character assassination".

Quanto alla politica estera e ai primi 100 giorni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Meloni dichiara: "L’affermazione del principio 'America First' non era solo uno slogan elettorale che i cittadini americani hanno premiato, ma un programma politico su cui per quattro anni hanno lavorato i principali think tank repubblicani. Quindi, in generale, non mi ha sorpreso. Soltanto gli ingenui si sorprendono quando in politica estera una nazione difende i propri interessi. Noi siamo determinati a far valere i nostri interessi, nel solco della tradizionale amicizia che ci lega agli USA, con lealtà ma senza subalternità". In merito alla visita alla Casa Bianca e al suo ruolo di mediatrice tra le due sponde dell'Atlantico, la premier aggiunge: "Il confronto sta andando avanti a livello tecnico e sono contenta se il mio incontro con Trump è servito a favorire le condizioni politiche per l’avvio di un dialogo più concreto. L’Italia lavora per avvicinare le due sponde dell’Atlantico, perché crediamo nell’Occidente come sistema di valori, di alleanze internazionali e di relazioni economico-commerciali. È quello che nell’incontro alla Casa Bianca ho sintetizzato con il motto “Make the West great again”. Le nostre posizioni come Unione Europea devono naturalmente partire dalla difesa degli interessi dei nostri cittadini, senza mai dimenticare che soltanto insieme, Europa e America, potremo essere forti in uno scenario globale sempre più complesso".