Primo maggio, Meloni: "Sul lavoro tanto da fare, ma creati oltre 1 milione di posti"

Sul lavoro "c'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara". Lo scrive in un post pubblicato su X la premier Giorgia Meloni in occasione del primo maggio, ribadendo che "il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione". "In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", rivendica la presidente del Consiglio.

Sinistra in piazza e governo al lavoro. Meloni: altri 650 milioni per la sicurezza

"Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte", sottolinea Meloni, parlando di "un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione". "Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un’occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce – in tanti modi diversi – alla crescita dell’Italia", conclude Meloni.