Conte supera Schlein, il sondaggio clamoroso: terremoto nel Pd

Aldo Rosati 18 aprile 2025

Alla fine di una rincorsa spericolata, Giuseppe Conte ce l’ha fatta. A superare la diretta concorrente Elly Schlein. Almeno nel sondaggio sulla popolarità dei leader, effettuato da Dire-Tecnè. Il leader del M5S si posiziona al 30,2%, la segretaria del Pd si ferma al 30%. Perdendo ben 0,7% in un mese.

D’altra parte per l’ex presidente del Consiglio si è aperta una stagione da vero “maratoneta”: i ripetuti voti contrari sul riarmo al Parlamento Europeo, la manifestazione “pacifista” dei Fori Imperiali. L’avvocato di Volturara Appula sta riuscendo nell’impresa di apparire come il vero “influencer” del campo largo. In pratica succede così, i pentastellati chiamano, il Pd risponde affermativamente. Un sacrificio che Elly Schlein è disposta a sostenere, anche se le costa la continua divisione del partito, con i riformisti sul piede di guerra.

È capitato anche sulla mozione pro Pal: i 5 stelle l’hanno scritta, i deputati del Pd l’hanno firmata (senza mai passare da assemblee di gruppo). I primi frutti si vedono: Conte supera l’inquilina del Nazareno quanto a popolarità. Intanto Giorgia Meloni se la ride dall’alto del suo 46,3% .