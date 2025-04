Rita De Crescenzo in campo: "Fondo un partito con Maria Rosaria Boccia, subito il reddito di cittadinanza"

Sullo stesso argomento: La campagna clamorosa di Cruciani: chi vuole portare in Parlamento

Scende in campo Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana diventata famosa a livello nazionale prima per i pullman di gitanti campani sulla neve di Roccaraso e poi per l'impegno contro il riarmo nella piazza di Giuseppe Conte, passando per il podcast politico con Maria Rosaria Boccia. In una intervista fiume a La Stampa annuncia l'entrata in politica anche se, afferma, deve ancora "studiare", e spiega che ripartirà, neanche a dirlo, dal ripristino del reddito di cittadinanza. Il totem dei 5Stelle per eccellenza, che tanta presa elettorale ha in Campania. "Ho sempre amato Berlusconi, ma non ho mai votato. Fonderò un partito con Maria Rosaria Boccia, rimetteremo subito il reddito di cittadinanza. Tutta Napoli è con me", annuncia.

Nel corso dell'intervista De Crescenzo che vanta un milione e ottocentomila follower su TikTok spiega che grazie a Boccia, la mancata consulente del ministero della Cultura che ha fatto scoppiare il caso Sangiuliano, la sta aiutando per le competenze necessarie: "Mi fa imparare nu poco". E spiega lo spirito del suo impegno politico: "Guaglio’, ma quale star. Io sono una ragazza semplice, vengo dai vicoli del Pallonetto di SantaLucia. Ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenze, ho avuto un’infanzia terribile e ho fatto un figlio a 13 anni. E mo’ voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia". Tra le istanze che vuole promuovere "stop alla droga, stop al bullismo, stop alla violenza sulle donne. Girare nei bassi fra la gente come me che non è acculturata e di politica non capisce".

Sulla politica estera ammette di non sapere chi è Putin, ma che per la pace in Ucraina chi conta deve sedersi a un tavolo. Donald Trump invece "mi è simpaticissimo perché somiglia a mio marito. Nel mio shop online vendevo pure delle statuette di Trump con la faccia di mio marito", afferma la 45enne. Che sulla piazza del Movimento 5 Stelle rivendica: "Non sono andata lì per divertirmi, ma perché ho paura della guerra. Volevo dire: stop alle armi. Tengo tre figli maschi e pure un nipotino, sono preoccupata per il futuro. Basta guerre".

Sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni non si espone: "Destra e sinistra non mi importa. Dico soltanto che se è una mamma deve dire: stop alle armi". Ma Rita De Crescenzo è sicura della prima cosa che farebbe se diventasse premier: "Rimetto subito il reddito di cittadinanza. Poi metto a posto gli ospedali che sono tutti scassati".