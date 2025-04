Monfalcone, il centrodestra trionfa col 70%: travolto il partito islamista

Giulia Sorrentino 15 aprile 2025 a

A Monfalcone ci credevano davvero nel fatto che il partito islamico di Bou Konate, sostenuto di Soumahoro, potesse dar fastidio alla destra, provando in ogni modo a contrastare la narrazione portata avanti dalla Lega di Matteo Salvini. L'ex consigliere comunale di area dem si è presentato con una lista composta interamente da stranieri nella speranza di far leva sul gran numero di extracomunitari presenti sul territorio. Parliamo di una percentuale elevatissima che supera il 30% dei residenti e la maggior parte di essi provengono dal Bangladesh. Tra le ipotesi che campeggiavano, qualora si fosse andati al ballottaggio, c'era quella di un'alleanza con il centrosinistra. Eppure, sembra che del ballottaggio non ci sia nemmeno l'ombra. A Monfalcone si è registrata un’affluenza del 57% e con una percentuale bulgara è stato eletto proprio il candidato scelto dalla destra e sostenuto dal sindaco uscente Anna Maria Cisint: Luca Fasan è il nuovo sindaco di Monfalcone. Fasan ha stracciato gli avversari con circa il 70% dei voti contro il 26% del candidato della sinistra Diego Moretti. Mentre Bou Konate, con la sua lista “Italia Plurale” è affondato al 3%.

I NUMERI: Travolto il partito islamista, Luca Fasan è il nuovo sindaco di Monfalcone. Il candidato di centrodestra ha conquistato il 70,87% dei voti davanti a Diego Moretti (centrosinistra, al 26,15%) mentre Bou Konate si ferma al 2,98 per cento.