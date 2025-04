Monfalcone, frasi choc del candidato sindaco islamico alla giornalista: “Con te non parlo perché…”

Christian Campigli 10 aprile 2025 a

Che una parte dell'Islam abbia evidenti problemi con le donne e con la parità di genere non è, purtroppo, una novità. Fa però accapponare la pelle che, certe disgustose posizioni, siano state espresse da un uomo candidato a guidare una città, una comunità, formata, ovviamente, anche da donne. Monfalcone torna al centro della cronaca dopo la messa in onda del servizio di Serena Pizzi a “Fuori dal Coro”, talk di approfondimento politico di Rete 4. L'inviata di Mario Giordano è andata a intervistare Bou Konate, candidato sindaco con una lista islamica, appoggiata da Aboubakar Soumahoro, perché ci siano in giro ancora moschee illegali.

Partito islamico stampella del Pd: il laboratorio Monfalcone l'apripista nazionale

L’approccio, però, è tutt’altro che amichevole e l’uomo non risponde alla giornalista: “Perché non risponde alle domande, lei è candidato sindaco, a chi deve rispondere, deve rispondere ai cittadini". Lo scambio successivo lascia sgomenti. "Perché non sono degna di parlare con te?”. Konate la gela: “Sei troppo piccola”. Serena Pizza non arretra di un centimetro: “Ah sono troppo piccola… o forse è questa la considerazione che hai delle donne, perché il mio capo è uomo? Ah no? E per quale motivo vuoi parlare con Mario Giordano?”. Konate ancor più assurdo: “Perché lui è al mio livello”.

IslamItaly: in 30mila per il fine Ramadan a Torino. Foto di Meloni alle fiamme

Una scena disgustosa, sulla quale è intervenuta anche l'europarlamentare della Lega (e sindaco uscente di Monfalcone), Anna Maria Cinsint. "È evidente che questa sia la reale opinione che il candidato sindaco islamico ha delle donne. Nonostante abbia cercato di abbellire i suoi manifesti elettorali con il tricolore, la matrice resta chiaramente quella del fondamentalismo islamico, lo stesso che a Monfalcone impone il velo integrale alle ragazzine e costringe le mogli a camminare tre passi dietro al marito. Dictat che provengono direttamente dall’Imam della sua moschea. Ancora una volta, l’Italia intera ha potuto vedere il vero volto dell’Islam radicale. Per queste ragioni, ora è importante votare italiano". Un ritorno al Medioevo, nel rombante silenzio delle femministe e della sinistra, troppo impegnati a dar la caccia all inesistente patriarcato.