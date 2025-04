Monfalcone, viaggio nel voto tra burqa e voglia di legge islamica. “Agli italiani non piace? Fatti loro”

Giulia Sorrentino 14 aprile 2025 a

«Perché la poligamia dovrebbe essere un problema? Rientra nelle nostre regole, se non piace all’Italia la cosa non ci riguarda. La stessa cosa vale per il velo islamico: per noi le donne devono andare in giro così, e soprattutto non devono essere sole». A dircelo è un uomo sulla cinquantina che aveva appena votato alle elezioni comunali per Bou Konate, il fondatore del partito islamico composto interamente da stranieri, fuori dall’oratorio San Michele, nel cuore di Monfalcone. Un oratorio in cui era fortissima la presenza di extracomunitari, motivo per cui all’ingresso dei seggi campeggiava un cartello con la scritta (tradotta anche in arabo) «per ragioni di sicurezza è vietato l’ingresso con il volto coperto». Strano leggere una fase simile in Italia, ma non lo è se si percorrono le strade di Monfalcone. Uno spaccato di un’Italia contro cui la Lega si è battuta molto, soprattutto con l’ex sindaca Anna Maria Cisint e con Souad Sbai, responsabile del Dipartimento integrazione e rapporti con le comunità straniere presenti in Italia.

Candidate velate, poligamia e invocazioni ad Allah. La lista islamica va al voto

Un luogo in cui il concetto di integrazione è stato preso a schiaffi da quello di sopraffazione. In cui le donne non sono trattate secondo il buon uso e costume che noi usiamo osservare. No, loro camminano a testa bassa sempre un passo indietro rispetto all’uomo con il terrore di parlare perché potrebbero dire la frase sbagliata che possa farlo inalberare. Viene spacciato come un gesto di protezione, ma non è nulla di tutto ciò e loro stesse, quando sono libere di parlare, in rari sprazzi in cui si guardano intorno ossessionate dal non farsi vedere, ammettono di essere oggetti. Di volersi ribellare ma di non averne facoltà. Dicono a bassa voce, con chi avrebbe in realtà solo la voglia di urlare ben sapendo di non poterselo permettere, che quelle sono regole. E loro le regole non le possono infrangere. Gli uomini, invece, si muovono in branco, si spalleggiano, fanno gruppo. Sono solo loro a poter lavorare, a scegliere quando la femmina di casa può portare a scuola i piccoli piuttosto che andare a fare la spesa. Le uniche due attività che, ci dicono loro, possono compiere. Il resto non è contemplato, sarebbe un segno di indipendenza non tollerato. Perché questa comporterebbe l’emancipazione. E, si sa, l’emancipazione fa a cazzotti con la sottomissione. Quelle poche ragazze che abbiamo incontrato da sole con il burqa ci hanno spiegato che è un’abitudine imposta loro fin da quando erano bambine: «Ci hanno insegnato che dobbiamo coprirci, non possiamo mostrarci, e la ribellione non è consentita. Non potrei mai decidere di toglierlo. Durante il giorno usciamo solo se accompagnate o dopo il calare del sole e se trasgrediamo rischiamo».

Dove ci porta quel cartello anti burqa a Monfalcone

Girare per le strade di Monfalcone è un’esperienza quasi mistica perché sembra di fare un tuffo in una regione lontana dall’Italia e regala uno spaccato di un rischio concreto che va al di là della loro radicalizzazione già in atto e probabilmente compiuta. Il rischio è quello di un’islamizzazione dell’Occidente, di una sostituzione valoriale e culturale. Fare loro domande non è consentito, cominciano ad assumere un atteggiamento tra il passivo e l’aggressivo, tipico di chi pensa (o forse sa) di avere in mano il territorio e soprattutto di poter prevaricare. Sono infastiditi anche solo dalla minima richiesta o curiosità e non appena si prova a instaurare un contraddittorio con il singolo arrivano gli altri, gli amici, il gregge a chiedere spiegazioni. Spiegazioni che è difficile fornire visto che non capiscono bene l’italiano, figuriamoci parlarlo. Eppure, la loro presenza alle urne era già in aumento rispetto alle elezioni Europee di due anni fa. Quindi sì, di italiano non hanno nulla, ma il loro voto conta esattamente quanto il nostro.

Ma c’è anche chi tra le fila del Pd, che, come candidato, ha Diego Moretti, storce il naso davanti all’ipotesi di una possibile alleanza: temono che Konate possa sottrarre loro voti e qualche candidato prova a discostarsi dalla narrazione estremista di «Italia plurale» spalleggiato da Aboubakar Soumahoro. «Non condividiamo le sue scelte e nemmeno la gente normale. Alleanze? Assoluta mente no, lui ha fatto la sua lista e basta». Nonostante sia favorito il candidato del centrodestra Luca Fasan, i fari su Monfalcone non vanno spenti e bisogna continuare a combattere al di là di queste elezioni, se vogliamo salvare una cultura italiana che rischia di essere sradicata, sostituita. Dobbiamo, anzi, capire che è da lì che parte un pensiero che purtroppo non è isolato e che rischia di invadere a macchia d’olio tutto lo Stivale. L’Occidente deve ribellarsi al nichilismo valoriale portato avanti dai fondamentali.