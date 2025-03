Il Pd difende Prodi, la foto fa infuriare i militanti: "Fate la morale e poi..."

26 marzo 2025 a

Il Pd fa quadrato in difesa dell'indifendibile Romano Prodi. L'ultimo video che mostra la tirata di capelli alla giornalista Mediaset Lavinia Orefici ha fatto crollare la versione del Professore, nume tutelare dei dem, che aveva sostenuto di aver solo toccato la spalla della cronista. Una vicenda che trasuda doppia morale da tutte le parti, con la sinistra che tuona ogni pie' sospinto contro patriarcato e insofferenza verso i giornalisti ma solo se si parla di esponenti di centrodestra. Ebbene, Prodi oggi è a Bruxelles per il suo progetto di Università del Mediterraneo e l'europarlamentare del Pd Giorgio Gori ha colto l'occasione per riunire tutti i dem accanto al fondatore dell'Ulivo: "Noi, la delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, stiamo con Romano Prodi", ha scritto postando sui social la foto di gruppo.

Il post su X, come era facile prevedere, ha provocato la reazione indignata di un gran numero di utenti. Molti dei quali, si evince da quello che scrivono, sono proprio elettori del Pd. "State con chi ha tirato i capelli ad una giornalista perché aveva fatto una domanda non gradita? Peggio dei fascisti!", scrive uno. "Fareste anche bene a dire che quel gesto non doveva compierlo assolutamente e che ha sbagliato. D'altro canto chi è intellettualmente onesto non dovrebbe utilizzare quel gesto deprecabile per demonizzare Prodi e screditare lui e la sua storia". E ancora: "Ok, visto che siete con lui...ditegli di chiedere scusa e così la finiamo in gentilezza. Altrimenti i fasci ci massacrano gli zebedei fino alla fine dei tempi!", osserva un utente. "Fate un po’ ridere. Ma anche un po’ piangere. Ridono a destra, piangiamo a sinistra", scrive sconsolato un militante mentre un altro utente chiede provocatoriamente: "La delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo approva l'idea che un politico possa tirare i capelli a una giornalista?".

Tra le critiche più centrate quella dell'utente che osserva: "Non è tanto la tirata di capelli, quanto il modo vergognoso con il quale le si è rivolto! tante morali (giuste) su il patriarcato e poi state dalla parte di un uomo che tratta una donna in quel modo? io l’ho trovato schifoso..gli mancava solo la bava alla bocca".