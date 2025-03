Prodi, l'assurda difesa dal Pd: “Tirata di capelli? Solo una carezza da nonno per una lezione alla giornalista”

26 marzo 2025 a

Il Partito democratico non demorde e continua con surreali prese di posizione a favore di Romano Prodi. Anche dopo la pubblicazione del nuovo video in cui prende per i capelli Lavinia Orefici, giornalista di Quarta Repubblica. A parlare è Nicola Stumpo, deputato del Partito democratico, a Calibro 8, programma condotto da Francesco Borgonovo su Radio Cusano Campus: «L’uso improprio da parte della Meloni del manifesto di Ventotene, un documento che non è di queste ore ma è stato scritto da tre internati dal fascismo che ragionavano sul futuro del mondo e di un’Europa diversa, aveva infastidito molti. Compreso Prodi, che, sentendosi porre in quel modo la domanda, non l’ha tenuto nascosto. Gli ha anche detto: ma che razza di domanda è? Però le ha fatto una carezza, l’ho visto stamattina. Mi sembra che si stia montando un caso».

Prodi nega l'evidenza: "Era affetto", poi la frase sibillina. E ora è bufera

«L’ho vista – rincara la dose l’onorevole dem - come la carezza di un nonno verso una giovane che forse avrebbe avuto bisogno di rileggere un po’ la storia, questo è quello che ha immaginato Prodi. Non penso che avesse in mente un atto sessista». «Se fosse stato un ragazzo gli avrebbe tirato le guance. Anziché risponderle a una domanda in modo volgare, le ha risposto dandole una lezione e un buffetto. Poi se il buffetto è una carezza o aver toccato i capelli non mi sembra sia quello il problema», ha chiosato Stumpo. Il solito stravolgimento della realtà da sinistra.