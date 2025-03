Manifestazione Roma, Gasparri affossa Gualtieri: "Scandalo vergognoso"

18 marzo 2025 a

a

a

«Il degrado morale del Partito Democratico peggiora di ora in ora. Chiediamo pubblicamente al sindaco Gualtieri se è vero che il costo della manifestazione per l’Europa di sabato scorso in Piazza del Popolo è stata finanziata con circa 270 mila euro delle casse di Roma Capitale, altrimenti avremmo di fronte un fatto scandaloso. Che un evento chiaramente di parte venga finanziato con i soldi pubblici è un sopruso nei confronti dei cittadini». Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Ennesima figuraccia". Concessioni balneari, Gasparri boccia Gualtieri

«E la responsabilità, nel caso, ricadrà - prosegue - anche sul giornale-partito "Repubblica" e sul giornalista satirico Michele Serra, a regia del tutto. Dicevano di non volere l’Italia in bolletta ma le tasse dei romani per finanziare nani e ballerine in piazza sì? Avevo ragione: sono scesi tutti in piazza, fingendosi uniti, per celebrare l’ennesimo funerale di una sinistra divisa e probabilmente coinvolta in un vergognoso scandalo. Finti europeisti, divisi tra loro e incapaci di prendere una posizione chiara, si muovono in massa confusi». «Roma non merita questo. Mi auguro che la Schlein, Gualtieri & Co. facciano chiarezza su questa vicenda, perché se i fatti venissero confermati, si troverebbero di nuovo di fronte a uno scandalo vergognoso», conclude l’esponente "azzurro".