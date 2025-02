Migranti, cambio di rotta del governo sull'Albania: Cpr e competenza a Tirana

10 febbraio 2025 a

Il governo italiano sta valutando un nuovo decreto legge per rendere operativi i centri di accoglienza per migranti in Albania, indipendentemente dalla decisione attesa dalla Corte di giustizia europea il prossimo 25 febbraio. Tra le ipotesi considerate, rivela La7, vi sarebbe anche la possibilità di trasferire la giurisdizione delle strutture direttamente a Tirana, sottraendole al controllo italiano.

Questa prospettiva ha scatenato forti reazioni da parte delle opposizioni, con il Partito Democratico che ha criticato duramente l’iniziativa, definendola uno spreco di risorse e una pericolosa tensione tra poteri dello Stato. "Perseverare è diabolico, il Governo fermi questa follia istituzionale che sta creando uno scontro tra poteri senza precedenti e uno spreco di risorse", hanno dichiarato esponenti del Pd. Di tutt’altro avviso la maggioranza, che difende l’accordo con l’Albania come un modello innovativo per la gestione dei flussi migratori. Fonti vicine a Fratelli d’Italia sottolineano come questa intesa sia apprezzata anche a livello europeo, con il sostegno della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. "Sui centri in Albania andiamo avanti. L'accordo, del resto, è un modello che fa scuola in Europa con gli Stati membri, i quali stanno assumendo la posizione italiana, ad iniziare dalla presidente Ue Ursula von der Leyen. La follia è stata quella del centrosinistra, che per anni non ha governato l'immigrazione incontrollata. Le opposizioni si rassegnino", affermano dal partito di Giorgia Meloni.

L’efficacia del piano resta in discussione. I primi trasferimenti di migranti nei centri albanesi non hanno prodotto i risultati sperati, con molti ospiti che sono rientrati in Italia dopo pochi giorni, lasciando le strutture quasi deserte. Il governo ora valuta nuove misure per rafforzare il progetto, ipotizzando la trasformazione di questi centri in strutture per la detenzione e il rimpatrio degli immigrati irregolari presenti in Italia (i Cpr). Se la proposta dovesse andare avanti, la gestione potrebbe passare direttamente alle autorità albanesi.