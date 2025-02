Migranti, Bocchino incastra Giannini: "Meloni fa scuola, vanno portati a casa"

12 febbraio 2025 a

Le dure parole di Papa Francesco contro le deportazioni di massa decise dall'amministrazione Trump hanno riportato al centro dell'attenzione i Cpr e la strategia del governo per mettere fine all'atroce business dei trafficanti e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Se le opposizioni attaccano Giorgia Meloni, nel suo partito rimangono fermi sull'idea di partenza e rivendicano di aver aperto gli occhi all'Europa sul tema delle rotte: "Sui centri in Albania andiamo avanti. L'accordo, del resto, è un modello che fa scuola in Europa con gli Stati membri, i quali stanno assumendo la posizione italiana, a iniziare dalla presidente Ue Ursula von der Leyen". Se ne è discusso a Otto e mezzo, dove l'argomento ha portato a un acceso botta e risposta tra Massimo Giannini e Italo Bocchino.

Lilli Gruber non si è smentita e ha iniziato il dibattito facendo un assist a Massimo Giannini per gettare fango sul governo e sulla premier: "I Cpr non hanno funzionato e non stanno funzionando". A prendere la parola, però, è stato Italo Bocchino: "I centri in Albania non hanno funzionato solamente perché i giudici si sono messi di traverso. Penso che Giorgia Meloni riuscirà a far cambiare la normativa europea", ha detto per iniziare. "In queste ore ho visto i video del governo inglese, che ha rastrellato gli immigrati, li ha messi in fila davanti alle telecamere e li ha portati via", ha fatto notare ai suoi interlocutori il direttore editoriale del Secolo d'Italia.

"Molto male. Riconoscono che il nostro sistema ha bisogno di quella forza lavoro, ma non li integrano. L'Albania? E' una follia", ha allora scandito l'editorialista di Repubblica. Ma Bocchino ha voluto fare chiarezza: "Giorgia Meloni, come vedete, fa scuola. C'è una legge in Italia che la sinistra non ha cambiato negli ultimi 23 anni che dice che è reato entrare clandestinamente in Italia. Evidentemente la condivide. Se è reato, gli illegali devono essere impacchettati e portati a casa loro", ha concluso.