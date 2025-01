Il Pd si attacca a Musk: "Antifascisti sempre", riecco l'ossessione dem

21 gennaio 2025 a

I fascisti sono ovunque, in Italia come a Capitol Hill. Il Pd ha trovato la sua chiave di lettura per la rivoluzione annunciata da Donald Trump negli Usa. Ed è la solita per analizzare i fatti politici italiani: l'antifascismo. "Il saluto romano, per due volte. Il portavoce di Musk in Italia che conferma con un tweet. Senza paura contro questa vergogna. Antifascisti sempre", si legge sul profilo Instagram del partito di Elly Schlein che posta il video di ieri in cui Elon Musk si produce in un plateale gesto, letto da alcuni come un saluto romano ma sui cui le interpretazioni son difformi. Lo stesso Musk ha parlato di "sporchi trucchi" di chi parla di un saluto fascista o nazista: "Che noia, l’attacco ’sono tutti Hitler’", ha scritto a più riprese su X.

Ma tant'è. Ai democratici italiani non pare vero di poter battere ancora lo stesso tasto. "Un colpo sul petto. Poi il saluto nazista. Inequivocabile: braccio destro teso. Un gesto, quello di stasera, che evoca morte, guerra, stermini. Un gesto che ha accompagnato eserciti che hanno invaso, occupato, sterminato anche in casa nostra. E siamo al primo giorno. Solo il primo giorno. Questa è la destra. Questi sono Musk e Trump. Questi sono i riferimenti internazionali del Governo Meloni", scrive su X Marco Furfaro, deputato Pd. "L’immagine di Musk che fa il saluto romano fa rabbrividire. Come fa indignare quello che ha scritto il suo referente italiano in un post, poi cancellato: ’L’Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano'. Che in realtà è il saluto proprio del fascismo e poi del nazismo, il secolo scorso", scrive Stefano Bonaccini, presidente del Pd, in riferimento a un tweet di Andrea Stroppa.

La vice capodelegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti, se la prende addirittura con la premier Giorgia Meloni, unica leader europea a Washington, che "è restata in silenzio anche di fronte al vergognoso saluto romano di Musk. Mi auguro che non si voglia proseguire con una posizione di vassallaggio, in un rapporto bilaterale che non può portare alla lunga a buoni risultati, come dice la storia europea. Non si può continuare con un silenzio assordante da parte sia della Premier che della Presidente Ursula Von der Lyen sul programma annunciato dal Presidente americano".